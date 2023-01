So performte der Aclima Woolnet Overall im Dauertest

So performte der Aclima Woolnet Overall im Dauertest

Das hat uns am Aclima Woolnet Overall gut gefallen:

So performte der Aclima Woolnet Overall im Dauertest

Wer sich im Winter häufiger darüber ärgert, dass das Funktionsshirt hochrutscht und es am Rücken zieht, dürfte vom Aclima Woolnet Overall ähnlich begeistert sein wie wir. Rumpf, Ärmel und Beine bestehen größtenteils aus einem netzartigen Merinowollstrick, dem sogenannten "Woolnet". Es wärmt, lässt in seinen Lücken Schweiß auf der Haut effektiv verdunsten und trocknet schnell. Deshalb fröstelt man im Aclima Woolnet Overall selbst nach deftigen Aufstiegen nicht. Außerdem sitzt der Overall wie angegossen und macht jede Bewegung mit, der von oben und unten zu öffnende, lange Frontzip vereinfacht das Anziehen und dient der Belüftung.