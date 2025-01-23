Anmelden
Thermosflaschen im Check

Die 10 besten Thermoskannen
Thermosflaschen und Isolierkannen im Check

Update

Bei Kälte ist eine Thermoskanne im Rucksack Gold wert. Zehn Modelle, die wir wärmstens empfehlen können ...

23.01.2025
Thermosflaschen und Isolierkannen im Check
Foto: Przemek Klos / shutterstock

Ob beim Wandern, Camping oder auf einer langen Radtour – eine gute Thermosflasche ist Gold wert. Sie sorgt dafür, dass heiße Getränke auch nach Stunden noch wohltuend warm sind und kalte Erfrischungen selbst bei hohen Temperaturen kühl bleiben. Mit diesen zehn Modellen macht ihr definitiv keinen Fehler:

1
Thermosflaschen
Hersteller

Fliegengewicht: Thermos Ultralight Bottle

Der Name ist Programm: Thermos vereint bei der Ultralight Bottle eine hohe Isolation mit äußerst geringem Gewicht. So bringt die spülmaschinenfeste 0,5-Liter-Edelstahlflasche nur 205 Gramm auf die Waage. Ebenfalls top: der zerlegbare Einhandverschluss mit breiter Trinklippe (29,95 €).

Thermos Ultralight Bottle günstiger im Partnershop

2
Thermosflaschen
Hersteller

Verschlusssache: Dometic Thermo Bottle 50

Mit einem Klick öffnen, aus jeder Position trinken – so lautet die Devise bei der Dometic Thermo Bottle 50 mit 360°-Rundum-Trinkverschluss. Weitere Kappen gibt es als Zubehör – von der auch als Becher fungierenden Drinking Cap bis zur Sports Cap mit Nuckelventil (0,5 l, 370 g, 30 €).

Dometic Thermo Bottle 50 im Partnershop bestellen

3
Thermosflaschen
Hersteller

Isostar: Hydro Flask Lightweight

Hydro Flask gilt fast schon als Synonym für äußerst strapazierfähige, trefflich isolierende und angenehm leichte Edelstahl-Thermoskannen. Paradebeispiel: die Lightweight Standard Mouth Trail (621 ml). Ihre Öffnung ist sogar mit vielen Wasserfiltern kompatibel (260 g, 45 €).

Hydro Flask Lightweight im Partnershop

4
Thermosflaschen
Camelbak

Edelstahlkanne: Camelbak Fit-Cap

Die Fit-Cap-Isolierflasche von Camelbak lässt sich dank weiter Öffnung bestens betanken und reinigen. Durch ihre schlanke Form passt die Edelstahlkanne mit rutschfester Pulverbeschichtung zudem problemlos in die Seitentaschen der meisten Rucksäcke (0,75 l, 380 g, 36 €).

bei Amazon bestellen

5
Thermosflaschen
Hersteller

Farbenspiel: Primus Vacuum Bottle 0,75L

Primus treibt es bunt: Die Vacuum Bottle 0,75L geht in nicht weniger als sieben Farben an den Start. Eine stoß- und kratzfeste Pulverbeschichtung schützt die solide Kanne mit Click-Verschluss außerdem vor Macken, auch bietet sie selbst mit Handschuhen besten Grip (470 g, 28 €).

Primus Vacuum Bottle im Partnershop

6
Thermosflaschen
Hersteller

Plastikfrei: Klean Kanteen Classic

Für alle, die gerne aus einer Flasche ganz ohne Plastik trinken, bietet Klean Kanteen die Edelstahl-Isolierflasche Classic an (ab 34€, 610 g). Selbst der Verschluss besteht nur aus Stahl und einer Silikondichtung. Der Klassiker hält 750 ml Tee & Co. bis zu 28 Stunden lang auf Temperatur – stark!

bei Amazon bestellen

7
Thermosflaschen
Hersteller

Wasserspender: Stanleys Quick Flip Water Bottle

Einen ganzen Liter fasst Stanleys Quick Flip Water Bottle (510 g, 40€) – eine gute Wahl für Durstige oder Touren in trockenen Gefilden. Geöffnet und geschlossen wird der geschmacksneutrale, robuste Edelstahltanker über einen tropffreien, bügelgesicherten Schnappverschluss.

bei Amazon bestellen

8
Thermosflaschen
Camelbak

Doppeldecker: Camelbak Multibev

Wer seinen Tee lieber frisch aufbrüht, greift zur Camelbak Multibev (52 €, 500 ml): Sie punktet mit Teebeutel-Fach unter dem Deckel und einem abschraubbarem Edelstahl-Isolierbecher (350 ml, dunkelgrün) inklusive Silikonaufsatz.

bei Amazon bestellen

9
Thermosflaschen
Hersteller

Ästhetin: Sigg Meridian Trinkflasche

Ihr schlankes, geschwungenes Design macht die Sigg Meridian zum Blickfang, außerdem liegt sie ausgewogen in der Hand. Dazu fällt das Trinken aus der kleinen Öffnung der plastikfreien Edelstahlflasche leicht. Es gibt sie mit 0,5 und 0,7 Liter Volumen (ab 290 g, 35 €).

bei Amazon bestellen

10
Thermosflaschen
Hersteller

Preisschlager: Quechua MH500

Für günstige 15 Euro hat die Isolierflasche MH500 von Quechua eine ganze Menge zu bieten: etwa einen 18/8-Edelstahlkorpus oder einen gut dosierbaren Einhandverschluss mit integriertem Filter für Teeblätter. Außerdem wiegt sie nur 340 Gramm – bei 0,8 Liter Fassungsvermögen.

Quechua MH500 im Partnershop

