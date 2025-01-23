Thermosflaschen im Check

Ob beim Wandern, Camping oder auf einer langen Radtour – eine gute Thermosflasche ist Gold wert. Sie sorgt dafür, dass heiße Getränke auch nach Stunden noch wohltuend warm sind und kalte Erfrischungen selbst bei hohen Temperaturen kühl bleiben. Mit diesen zehn Modellen macht ihr definitiv keinen Fehler:
Fliegengewicht: Thermos Ultralight Bottle
Der Name ist Programm: Thermos vereint bei der Ultralight Bottle eine hohe Isolation mit äußerst geringem Gewicht. So bringt die spülmaschinenfeste 0,5-Liter-Edelstahlflasche nur 205 Gramm auf die Waage. Ebenfalls top: der zerlegbare Einhandverschluss mit breiter Trinklippe (29,95 €).
Verschlusssache: Dometic Thermo Bottle 50
Mit einem Klick öffnen, aus jeder Position trinken – so lautet die Devise bei der Dometic Thermo Bottle 50 mit 360°-Rundum-Trinkverschluss. Weitere Kappen gibt es als Zubehör – von der auch als Becher fungierenden Drinking Cap bis zur Sports Cap mit Nuckelventil (0,5 l, 370 g, 30 €).
Isostar: Hydro Flask Lightweight
Hydro Flask gilt fast schon als Synonym für äußerst strapazierfähige, trefflich isolierende und angenehm leichte Edelstahl-Thermoskannen. Paradebeispiel: die Lightweight Standard Mouth Trail (621 ml). Ihre Öffnung ist sogar mit vielen Wasserfiltern kompatibel (260 g, 45 €).
Edelstahlkanne: Camelbak Fit-Cap
Die Fit-Cap-Isolierflasche von Camelbak lässt sich dank weiter Öffnung bestens betanken und reinigen. Durch ihre schlanke Form passt die Edelstahlkanne mit rutschfester Pulverbeschichtung zudem problemlos in die Seitentaschen der meisten Rucksäcke (0,75 l, 380 g, 36 €).
Farbenspiel: Primus Vacuum Bottle 0,75L
Primus treibt es bunt: Die Vacuum Bottle 0,75L geht in nicht weniger als sieben Farben an den Start. Eine stoß- und kratzfeste Pulverbeschichtung schützt die solide Kanne mit Click-Verschluss außerdem vor Macken, auch bietet sie selbst mit Handschuhen besten Grip (470 g, 28 €).
Plastikfrei: Klean Kanteen Classic
Für alle, die gerne aus einer Flasche ganz ohne Plastik trinken, bietet Klean Kanteen die Edelstahl-Isolierflasche Classic an (ab 34€, 610 g). Selbst der Verschluss besteht nur aus Stahl und einer Silikondichtung. Der Klassiker hält 750 ml Tee & Co. bis zu 28 Stunden lang auf Temperatur – stark!
Wasserspender: Stanleys Quick Flip Water Bottle
Einen ganzen Liter fasst Stanleys Quick Flip Water Bottle (510 g, 40€) – eine gute Wahl für Durstige oder Touren in trockenen Gefilden. Geöffnet und geschlossen wird der geschmacksneutrale, robuste Edelstahltanker über einen tropffreien, bügelgesicherten Schnappverschluss.
Doppeldecker: Camelbak Multibev
Wer seinen Tee lieber frisch aufbrüht, greift zur Camelbak Multibev (52 €, 500 ml): Sie punktet mit Teebeutel-Fach unter dem Deckel und einem abschraubbarem Edelstahl-Isolierbecher (350 ml, dunkelgrün) inklusive Silikonaufsatz.
Ästhetin: Sigg Meridian Trinkflasche
Ihr schlankes, geschwungenes Design macht die Sigg Meridian zum Blickfang, außerdem liegt sie ausgewogen in der Hand. Dazu fällt das Trinken aus der kleinen Öffnung der plastikfreien Edelstahlflasche leicht. Es gibt sie mit 0,5 und 0,7 Liter Volumen (ab 290 g, 35 €).
Preisschlager: Quechua MH500
Für günstige 15 Euro hat die Isolierflasche MH500 von Quechua eine ganze Menge zu bieten: etwa einen 18/8-Edelstahlkorpus oder einen gut dosierbaren Einhandverschluss mit integriertem Filter für Teeblätter. Außerdem wiegt sie nur 340 Gramm – bei 0,8 Liter Fassungsvermögen.