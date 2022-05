Campinglampen Kaufberatung Petroleum oder LED? Der Campinglampen-Check

Petromax HK 500: Ein Klassiker unter den Petroleumlampen

Die Petromax HK 500 (um 180 €, 2330 g) ist ein echter Klassiker unter den Petroleum- und Campinglampen. Das Besondere: um mehr als eine müde Flamme zu erzeugen, vergast die Petromax HK 500 den Flüssigbrennstoff. Dazu muss man den Petroleumtank erst mittels eines in den Tank integrierten Stößels unter Druck setzen, anschließend einen Vorwärmer entzünden und zuletzt das Feuerzeug an den Glühstrumpf halten. Das Ganze erfordert Übung und am Anfang auch Geduld. Immerhin hilft ein Manometer, den richtigen Druck aufzubauen – und zu halten. So ist man den Abend über immer wieder mit Pumpen beschäftigt, kann sich dabei aber an der exzellenten Verarbeitung und dem hübsch glänzenden Chrom der Petromax HK 500 Campinglampe erfreuen. Die Lichtleistung der Lampe überzeugte in unseren Tests ebenfalls: die Petromax HK 500 strahlt superhell, gleichmäßig und warm. Aber auch nicht ganz lautlos, sie zischt vernehmlich. (Herstellerangaben: Brenndauer: 8 Stunden, Lichtstärke: 400 Watt). Für Touren würden wir diese Messing-Lampe nicht empfehlen, doch Glamping-Fans werden keine stilsicherere Beleuchtung finden.

Petromax im Partnershop kaufen