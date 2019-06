Die zehn besten Zweipersonenzelte

Ein Blick in unser Testarchiv verrät: Das sind die besten Zweipersonenzelte aus unseren Tests der letzten Jahre.

Sie wollen sich ein neues Zelt kaufen und sind noch auf der Suche nach dem passenden Zweipersonenzelt für Trekkingtouren oder den Einsatz auf dem Campingplatz bzw. Zeltplatz? Dann schauen Sie doch in unsere Top-Ten-Liste der besten Zelte aus unseren Tests. Mit dabei sind Zelte von Hilleberg, Rejka, Robens, Exped oder Jack Wolfskin und alles Zelte, die in unseren Tests als Kauftipp, Testsieger oder mit einem sehr guten bis überragenden Testergebnis überzeugen konnten.

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Zelt-Modelle, in denen sich zwei Personen auch bei Schmuddelwetter und an Regentagen wohlfühlen. Außerdem bieten die Vorräume (Apsiden) genügend Stauraum für große Trekkingrucksäcke. Mit der nötigen Vorsicht (Abstand der Kocherflamme zur Zeltwand mindestens 50 Zentimeter sowie halb bis ganz geöffnete Außenzelttüren) kann man in den Apsiden sogar regen- und windgeschützt kochen.

