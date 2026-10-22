Funktionsshirts im Test: Die besten Modelle für Outdoor & Sport

"Low-hanging fruits" – so nennt der Business-Sprech Maßnahmen, die sich schnell und günstig umsetzen lassen. Und die im Verhältnis zum Aufwand viel bewirken. Für Wander-Fans gilt das Funktionsshirt als tief hängende Frucht: Es kostet vergleichsweise wenig, beeinflusst Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden aber stärker als die meisten anderen Produkte. Das Shirt bildet sozusagen die Grundlage für hohen Klimakomfort. "Die atmungsaktivste, teuerste Regenjacke bringt wenig, wenn der Klimakomfort schon an der Basis scheitert", sagt outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker.
Prima Klima? :Funktionsshirts im Test
Gute Funktionsshirts liegen weich auf der Haut, halten Gerüche im Zaum und das Körperklima im grünen Bereich. Welche das am besten können, klärt der Test von 30 Langarmhemden.
Veröffentlicht am 24.10.2026