Funktionsshirts im Test: Die besten Modelle für Outdoor & Sport

"Low-hanging fruits" – so nennt der Business-Sprech Maßnahmen, die sich schnell und günstig umsetzen lassen. Und die im Verhältnis zum Aufwand viel bewirken. Für Wander-Fans gilt das Funktionsshirt als tief hängende Frucht: Es kostet vergleichsweise wenig, beeinflusst Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden aber stärker als die meisten anderen Produkte. Das Shirt bildet sozusagen die Grundlage für hohen Klimakomfort. "Die atmungsaktivste, teuerste Regenjacke bringt wenig, wenn der Klimakomfort schon an der Basis scheitert", sagt outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker.