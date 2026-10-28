Weinwanderungen in Deutschland: 6 schöne Touren im Herbst

Die Sache war: König Wilhelm I. von Württemberg war seiner Frau Katharina Pawlowna untreu. Als sie von seiner Affäre erfuhr, reiste sie am 3. Januar 1819 bei eisiger Kälte in einem offenen Wagen zum königlichen Gestüt nach Scharnhausen und zog sich eine Lungenentzündung zu, an der sie 30-jährig starb. Reumütig ließ der König ihr ein paar Kilometer östlich von Stuttgart eine Grabkapelle im Stil eines Rundtempels errichten, in exquisiter Lage auf dem gut 400 Meter hohen Rotenberg. An einem sonnigen Herbsttag den Blick von hier über die Weinberge, das Neckartal und die Stadt schweifen zu lassen – reiner Genuss. Am besten deckt man sich vorher im Remstal mit einer guten Flasche Riesling oder Lemberger ein, zum Beispiel beim Weingut Aldinger in Fellbach. Dann fünf Kilometer zu Fuß hinauf zur Grabkapelle. Oder man nimmt einen längeren Anlauf per Rad – beispielweise auf dem Neckartal-Radweg ab Besigheim nach Esslingen (60 km, flach) und von dort zum Rotenberg. In Esslingen verproviantiert man sich mit einer Flasche Hochgewächs bei Kessler – Deutschlands älteste Sektkellerei, gegründet 1826. Info: neckartalradweg-bw.de