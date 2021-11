Sick Life Line - Tour 2021 Kajak Abenteuer weltweit - von Olaf Obsommer

Der mehrfach ausgezeichnete Kajakfilmfer und Tausendsassa Obsommer bekam die ersten zarten Berührungen mit der wunderbaren Welt des Kanusports als Baby durch die Nabelschnur eingeflößt, natürlich nirgends anderswo, als bei einer Paddeltour seiner Eltern auf dem Rhein.

Beim Vortrag berichtet Olaf Obsommer aus drei Jahrzehnten Erfahrung über Abenteuer im Kajak in die entlegensten Winkel der Erde. Der Vortrag nimmt die Zuschauer mit auf die körperlichen und mentalen Herausforderungen, wie z.B. im gewaltigen Wildwasser des Indus in Pakistan zu überleben und bei den vereisten Wasserfällen Islands nicht selber zum Eiszapfen zu werden. Dazu erzählt Olaf wie ein Leben auf der ganz eigenen Linie aussehen kann – Der Sick-Life-Line.

Olaf Obsommer

Als "Sick Line" bezeichnen Wildwasserfahrer die Fahrlinie durch schwere Flusspassagen, die die größte Herausforderung und gleichzeitig den meisten Spaß verspricht. "Sick Life Line" zeichnet Olafs Lebenslinie nach. Olaf berichtet von seinen prägenden Erlebnissen auf den unzähligen Expeditionen und Kajaktrips der letzten 30 Jahre.

Tourdaten für 'Meine weltweiten Kajakabenteuer – Sick Life Line 2021'

13. Nov. Unna, Sport Schröer

14. Nov. Unna, Sport Schröer

17. Nov. Moers, Lettmann

18. Nov. Hannover, Freizeitheim Döhren

19. Nov. Nünchritz, Aula der ASG Sachsen

20. Nov. Aschaffenburg, Nilkheimer Bürgerhaus

21. Nov. München, Alte Kongresshalle

03. Dez. Mühlacker, Uhlandbau

Noch mehr über Olafs Abenteuer erfahrt ihr auch in seinen Videos:

Weitere Filme und Infos auch auf der Livestream-Seite: obsommer.de/livestream

Ebenfalls im Programm des Filmemachers:

Grönland: »Ins ewige Eis«

Während der fünfwöchigen Expedition wurden sämtliche Vorurteile über Grönland bestätigt. Das Team musste Mückenplagen biblischen Ausmaßes ertragen und spürte die Eiseskälte in den Knochen, als es auf dem Weg zum Isortoq-Fluss für zwei Tage im Packeis gefangen waren. Und doch zeigte sich Grönland auch von einer ganz anderen, unerwarteten Seite. Warme Quellen zum Baden, bunte Blumenteppiche auf grünen Wiesen, Sonnenbrand und schäumendes Wildwasser. Für das Team war die Expedition nach Grönland, das von den Einheimischen Kalaalit Nunaat – »Land der Menschen« – genannt wird, auch eine Reise zurück zu den Wurzeln des Paddelsports, denn die Innuit erfanden vor über 4000 Jahren das Kajak.

Die Galapagos-Inseln: »Das letzte Tierparadies«

Olaf Obsommer berichtet über eine Traumreise in das letzte Tierparadies auf Erden. Ganz ohne Kajak! Dafür werden Seelöwen, Meeresschildkröten, Albatrosse, Leguane und viele weitere exotische Tiere die Zuschauer begeistern.

Olaf Obsommer

Ecuador: »Wildwasser-Abenteuer im Amazonas«

Ecuador, im Übergang von den Anden in den Amazonas, hat weltweit die höchste Dichte an Flüssen pro Quadratkilometer Landfläche: Locker vom Hotel aus, in Tagestouren mit sehr kurzen Transfers im Auto, lassen sich die schönsten, naturbelassenen Flüsse im Regenwald erkunden. Warum die Winterflucht für sonnenhungrige Warmwasser-Paddler nach Ecuador also so verlockend ist, erzählen Norbert Blank und Olaf Obsommer im letzten Teil dieses Videos hier:

