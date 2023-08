In diesem Artikel: Wie komme ich nach Bohuslän?

Wie bewege ich mich vor Ort fort?

Wo kann ich mich informieren?

Durch die Schären – die Kajaktour in der Übersicht

Welche Ausrüstung brauche ich für die Paddeltour in Schweden?

Wann ist die beste Reisezeit für Bohulän?

Wie kann ich mich orientieren?

Wo kann ich übernachten?

Wo lässt es sich in Bohulän gut einkehren?

Wie sieht es mit meinem Co2-Fußabdruck während der Reise aus?

Weitere Tourentipps in Skandinavien

Wie komme ich nach Bohuslän? Der Nachtzug der Bahngesellschaft Snälltåget und der SJ EuroNight fahren von Berlin über Hamburg und Kopenhagen nach Malmö, wo man in den Zug nach Göteborg umsteigt. Eine Alternative ist die Fähre von Kiel nach Göteborg. Aus mehreren deutschen Städten gibt es zudem Direktflüge nach Göteborg. Von dort per Zug nach Tanum und per Bus weiter nach Grebbestad. Oder den Zug nach Dingle und dort den Bus nach Fjällbacka. Fahrpläne unter vasttrafik.se

Wie bewege ich mich vor Ort fort? Die Schären bieten locker genug Stoff für eine Woche Paddeln. Könner queren in mehreren Stunden über offene See zum Kosterhavet-Nationalpark im Norden. Ein realistisches Tempo sind vier bis sechs Kilometer pro Stunde – Paddelpausen nicht eingerechnet.

Wo kann ich mich informieren? Auf hallbarskargard.se finden sich viele Informationen zum Kajaken in Bohuslän. Auf einer Karte sind Toiletten, Wasserquellen und Buchten zum Landen eingezeichnet. Info zu den Paddelrevieren in Bohuslän bietet auch die Webseite des Tourismusverbands von Westschweden: vastsverige.com.

Durch die Schären – die Kajaktour in der Übersicht

1. Grebbestad – Stora Måkholmen

Der hier beschriebene Weg ist nur einer von unendlich vielen möglichen Routen in den Schären nördlich von Göteborg. Wir haben uns dabei an den Tipps des Verleihers Marcus Holgersson orientiert und sind damit sehr gut gefahren. Wenn die Runde als Inspiration dient – schön, wenn ihr eine eigene findet, ehrgeiziger oder noch entspannter – umso besser. Also: Vom Verleiher Skärgårdsidyllen geht der Kurs zwischen den vorgelagerten Inselchen hindurch zur Nordspitze von Pinnö. Entlang der Westküste der Insel südwärts steuern und dabei den Leuchtturm Stångeskär auf einem winzigen Felseiland anpeilen. Von dort nach Osten abbiegen und in die Meerenge zwischen Otterön und den Klövskär-Schwesterinseln paddeln. Von ihrem Südende sieht man geradeaus vor sich den grünen Hügel von Stora Måkholmen. Dort das Zelt aufschlagen.

2. Stora Måkholmen – Lökholmen

Morgens nach Osten wenden und durch eine schmale Passage in die Lagune von Musön namens Stenudden. Vorbei an Groß- und Klein-Grötet nordwärts in die tief eingeschnittene Bucht von Stora Brattholmen gleiten, das neben einer Komposttoilette eine grandiose Aussicht von seinen Felskuppen bietet. Ein Abstecher führt nach Otterön jenseits einer Meerenge, wo man schön wandern kann. Entlang der Westküste von Musön geht es wieder nach Süden, vorbei an Porsholmen mit seinen fünf Zeltplätzen bis nach Fjällbacka. Nach einem Zwischenstopp in dem hübschen Städtchen nordwärts in die Meerenge zwischen Groß- und Klein-Köttö, dann nach Westen hinaus zur Insel Lökholmen mit ihren wilden Pferden.

Fabian Weiss Die Bucht im Süden von Lökholmen eignet sich wunderbar zum Zelten.

3. Lökholmen – Grebbestad

Um die Südhälfte von Lökholmen herum geht es zuerst zum nahen Dannholmen. An seiner Südspitze das Sommerhaus von Ingrid Bergman passieren und dann schnurstracks nordwärts zur Naturschutzinsel Otterön paddeln. Nun heißt es nur noch der Meeresstraße beziehungsweise der Ostküste von Pinnö folgen, bis die Häuser von Grebbestad in den Blick rücken und die Runde sich schließt.

Welche Ausrüstung brauche ich für die Paddeltour in Schweden? Der Kajakverleih Skärgårdsidyllen in Grebbestad bietet Einzel- und Doppelkajaks (ab 500 Kronen pro Tag, rund 44 Euro) sowie geführte Touren (ab 1250 Kronen pro Person, rund 110 Euro). Spritzdecke, Neoprenschuhe und Schwimmwesten sind inklusive. Auch Zelte, Campingkocher und Isomatten lassen sich leihen, skargardsidyllen.se. Weitere Verleiher: nautopp.com und 2sea4U.com (Fjällbacka).

Fabian Weiss Kanuverleiher Marcus Holgersson nimmt sich Zeit für das Briefing.

Wann ist die beste Reisezeit für Bohulän? Die Kajaksaison dauert von Mai bis Mitte September. Wer es ruhig mag, reist erst Mitte August an.

Wie kann ich mich orientieren? Die Verleiher statten Gäste mit Seekarten aus. Eine reiß- und wasserfeste Wander- und Kajakkarte von Nord-Bohuslän im Maßstab 1:50 000 von Calazo Förlag gibt es online zu kaufen (159 Kronen, rund 14 Euro, calazo.se). Eine Onlinekarte findet man unter Karta – Hållbar skärgård (hallbarskargard.se). Navi-Apps: Auf dem ganzen Archipel gibt es Handy-Empfang – zumindest oben auf den Hügeln.

Wo kann ich übernachten? Zelten: Auf den Inseln gilt das Jedermannsrecht. Nur auf Otterön ist das Zelten verboten (Naturschutzgebiet). Auf allen anderen Inseln sind auch Lagerfeuer erlaubt, sie sollten aber nur auf Sand oder in den Steinkreisen der inoffiziellen Zeltplätze entzündet werden.

Auf den Inseln gilt das Jedermannsrecht. Nur auf Otterön ist das Zelten verboten (Naturschutzgebiet). Auf allen anderen Inseln sind auch Lagerfeuer erlaubt, sie sollten aber nur auf Sand oder in den Steinkreisen der inoffiziellen Zeltplätze entzündet werden. In Grebbestad: Das Bed & Breakfast Everts Sjöbod in Grebbestad liegt direkt am Hafen, nur ein paar Gehminuten vom Kajakverleih entfernt. Auf dem Steg lässt sich wunderbar frühstücken (DZ ab 1600 Kronen, rund 140 Euro, evertssjobod.se).

Wo lässt es sich in Bohulän gut einkehren? Empfehlenswert ist zum Beispiel das Restaurant Telegrafen in Grebbestad, das lokalen Fisch und Meeresfrüchte sowie Fleisch von der Insel Otterön serviert. Eine günstige Wegzehrung sind die Crêpes und Pies des Fischgeschäfts im Hafen von Grebbestad, im Netz zu finden unter grebbestadfisk.se

Wie sieht es mit meinem Co2-Fußabdruck während der Reise aus? Laut C0₂-Rechner unseres Umweltpartners Wilderness International verursacht diese Reise mit allen vorgestellten Touren für zwei Personen ab Frankfurt einen C0₂-Ausstoß ab etwa 850 Kilogramm (mit dem Auto) und 259 Kilogramm (Zug). Das kannst du schon ab 14,17 Euro bzw. 4,33 Euro in unserem outdoor-Wald kompensieren.

