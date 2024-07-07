Green Travel: 4 nachhaltige Trekkingtouren in Europa

Radwandern in Slowenien Idyllische Täler und waldige Hochebenen, glitzernde Seen und der smaragdgrüne Fluss Soča , sonnige Weinberge und rustikale Steindörfer: Die Radwandertour Bike Slovenia Green (237 km, 2500 Hm) zwischen Kranjska Gora im äußersten Nordwesten und Koper an der Adriaküste bietet großes Landschaftskino – und verknüpft ausschließlich Ziele mit Nachhaltigkeitszertifikat. Infos und achttägige Tourenpakete (ab 1490 Euro): slovenia-green.si

Durch das Valle Maira im Piemont – Italien Lange galt das von Abwanderung gebeutelte Valle Maira im Piemont als das "schwarze Loch Europas", doch die Entwicklung eines sanften Tourismus brachte wieder mehr Arbeit und Leben ins Tal. Das Aushängeschild unter den Fernwanderwegen ist die Rundtour (14 Etappen, 177 km, 8850 Hm) von Villar San Costanzo über die Percorsi Occitani, jahrhundertealte Saumpfade durch Märchenwälder, Blumenwiesen und einsame Hochplateaus. Infos: vallemaira.org

Haute Traversée de Belledonne in Frankreich Im teils kaum erschlossenen Belledonne-Massiv der französischen Westalpen engagiert sich die Fédération des Alpages de l’Isère für eine nachhaltige Zukunft der traditionellen Almwirtschaft. Aus der Idee, alte Hirtenpfade für einen schonenden Bergtourismus zu nutzen, entstand die Paradewanderung durch das urwüchsige Gebiet: die Haute Traversée de Belledonne (GR738, 11 Tage, 127 km, 10.160 Hm) von Aiguebelle nach Vizille.

360° Creative Die Haute traversée de Belledonne - GR738 - ist eine mehrtägige Bergtour im Süden des Belledonne-Massivs.

Parc Ela Trek in Graubünden – Schweiz Mit dem Swisstainable-Programm verfolgt die Schweiz das Ziel, zum weltweit nachhaltigsten Reiseland zu werden. Zu den Modellregionen gehört auch der größte Naturpark des Landes: der Parc Ela in Graubünden mit seinen wildromantischen Tälern, stillen Seen und unberührten Berglandschaften. Viele der schönsten Winkel verknüpft der Parc Ela Trek (17 Etappen, 222 km, 15.000 Hm), der zwischen Tiefencastel und Lenzerheide herumführt.