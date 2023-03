Nicht zu unterschätzen ist allerdings der Anteil, den die Outdoor-Bewegung in den letzten Jahren zur Stärkung des Umweltbewusstseins in der Gesellschaft beigetragen hat – und immer noch beiträgt. So ist Wanderern und anderen Natursportlern doch schon allein aus egoistischen Motiven an einer intakten Umwelt gelegen. Bleibt zu hoffen, dass dem gestiegenen Interesse noch mehr Taten folgen. In diesem Themenspecial findet ihr jedenfalls viele Beispiele und Anregungen dazu.