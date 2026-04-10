Voll ins Schwarze mit Haglöfs: Zu mehr Nachhaltigkeit mit nur einem Schwarzton

Ich dachte immer: Schwarz ist Schwarz. Wie habt ihr entdeckt, dass es so viele unterschiedliche Schwarztöne gibt? Als wir unsere meistverkaufte Fleecejacke, das Bueto Mid Fleece, überarbeitet haben, wollten wir es noch besser machen – und auch in dieser günstigen Preisklasse ein Material vom Fleece-Erfinder Polartec verarbeiten. So wie bei unseren Top-Linien. Normalerweise dauert so eine Umstellung, weil Stoffe individuell für jeden Hersteller eingefärbt werden. Um möglichst schnell zu sein, baten wir Polartec um eine Auswahl an bereits vorhandenen Schwarztönen – und staunten, wie viel unterschiedliche Farbnuancen es gibt.

Und was habt ihr dann gemacht? Natürlich wollten wir wissen, wie es zu so vielen Ausprägungen einer einzigen Farbe kommt. Unsere Recherche zeigte: Jede Marke hat ihren eigenen Schwarzton – meist mit individuellem Pantone-Code. Pantone-Codes dienen zur exakten Festlegung einer Farbe, in etwa so wie das DIN-Format eine exakte Papiergrößedefiniert. Zusammen mit Polartec haben wir nur bei diesem einen Fleecestoff mehr als 20 verschiedene Schwarztöne entdeckt. Und selbst wenn zwei Marken denselben Code verwenden, kann es sein, dass Nuancen akzeptiert werden – was zu minimal unterschiedlichen Schwarztönen führt, die man kaum zusammenverarbeiten kann. Da wurde uns klar, dass diese Vorgehensweise nicht sehr nachhaltig ist.

Haglöfs Eva Weiss lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Skandinavien und leitet seit zwei das Haglöfs-Design-Team. Mit dem Ziel, Grenzen zu verschieben: stilistisch, technologisch sowie in Sachen Nachhaltigkeit und Verantwortung – getreu dem Motto "Haglöfs, the progressive outdoor performance brand from Sweden".



Kannst du uns bitte erklären, warum? Es entsteht viel Materialabfall. Damit sich Färben lohnt, braucht man größere Mengen an Stoff – die häufig nicht ganz verarbeitet werden. Im Falle eines Fleeces, das aus Polyester besteht, kann man diese Reste zwar einfach wiederverwerten – aber das ist energieintensiv, weil sie eingeschmolzen werden müssen. Außerdem wurde Farbe und Wasser während des Färbens verschwendet.

Und wie sieht eure Lösung aus? Wir schlugen Polartec vor, diese Fleecequalität, die bei ihnen zu den Bestsellern zählt, in nur noch einem Schwarzton für alle anzubieten – und stießen bei ihnen auf offene Ohren: Sie hatten auch schon darüber nachgedacht, wie der Markt nachhaltiger mit dem Farbthema umgehen könnte. Daraufhin erzählte Polartec anderen, zum Teil deutlich größeren Abnehmern, als wir es sind, von unserem Vorschlag und stieß überwiegend auf Zustimmung – die Geburtsstunde des "Standard Issue Black": Ab Herbst 2026 wird es unseren Buteo Mid Fleece in dem gemeinsam definierten Schwarzton von Polartec geben. Damit sind wir die bisher erste Marke, aber wir hoffen, dass viele weitere bald folgen werden.

Haglöfs Ziel des Standard Issue Black ist es, die Anzahlunterschiedlicher Farbtöne zu reduzieren. Verarbeiten alle das gleiche Schwarz, spart Polartec über 20 Prozent der Ressourcen ein.



Gibt es schon Zahlen, welche positiven Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch Standard Issue Black hat? Ja: Im Vergleich zu herkömmlich stückgefärbtem schwarzem Stoff sinkt der Wasserverbrauch in der Produktion um über 50 Prozent. Im gleichen Maße entsteht auch weniger, aufwendig zu reinigendes Abwasser. Zudem spart Polartec laut interner Produktionsbewertungen mindestens 20 Prozent der Ressourcen ein. Das macht Standard Issue Black zu einem umweltschonenden Ansatz für eine der meistgenutzten Farben bei Outdoor-Bekleidung. Weiterer, großer Vorteil: Bei den vielen unterschiedlichen Schwarztönen wird das Garn hergestellt und erst anschließend gefärbt. Weil sich die Farbe nur auf der Außenseite befindet, bleicht das Material mit der Zeit aus. Bei Standard Issue Black hingegen kommen eingefärbte Polyesterchips zum Einsatz, in der Fachsprache nennt man das Dope-Dye. So entsteht ein durchgefärbtes Garn, das auch im Langzeitgebrauch kaum an Brillanz verliert.

Haglöfs Stylisches Statement für den bewussteren Ressourcen-Umgang: Die Black Capsule Kollektion vereint unterschiedliche, schon vorhandene Schwarztöne.



Und mit der neuen Kollektion Black Capsule macht ihr gezielt auf die bestehende Problematik aufmerksam? Ja. Die unterschiedlichen Schwarztöne stehen dabei bewusst im Fokus und werden in einer modernen Silhouette in skandinavisch-minimalistischem Design neu in Szene gesetzt.