Primaloft ReRun: Kunstfasern aus Recycelmaterialien

Als vor über 30 Jahren Schlafsäcke und Thermojacken mit Primaloft-Füllungen auf den Markt kamen, sorgte das für Furore: Bei gleicher Isolation war die Ausrüstung leichter und kleiner verpackbar als mit anderen Kunstfasern – und zudem wasserabweisend. "Das haute uns um", sagt outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker, der seit mehr als 30 Jahren wie ein Spürhund den neusten Entwicklungen und Trends nachjagt. Anfangs setzten vor allem kleine High-End-Hersteller auf die einzigartige Füllung. Erstmals kamen Mikrofasern zum Einsatz – die mehr Luft speichern konnten als herkömmliche Materialien, was die Isolation steigerte. Mit der Zeit erkannten auch größere Labels die Vorteile.

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Heute ist Primaloft Marktführer im Segment der hochleistungsfähigen Synthetikisolierungen für Outdoor- und Sport-Equipment. Mehr als 1000 Marken verarbeiten es in Isolationsbekleidung, Handschuhen, Berg- und Winterwanderstiefeln sowie in Schlafsäcken und Isomatten. Dank der ständigen Weiterentwicklung und unterschiedlichster Fasertypen punkten Primaloft-Füllungen in ihren Klassen mit Bestleistungen – wasserabweisend sind sie weiterhin.

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Auch in Sachen Nachhaltigkeit zählt Primaloft zu den Vorreitern: Schon in den 90er Jahren, als für viele das Thema Ökologie ein Fremdwort war, forschte man mit Recycelfasern – und entdeckte, dass sich auch aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen hochleistungsfähige Synthetikfüllungen herstellen lassen. Nach und nach stellte Primaloft um, heute bestehen fast alle Materialien zu 100 Prozent aus Recycelfasern. Dafür wurden mehr als eine Milliarde ausgediente PET-Flaschen von Mülldeponien und aus Gewässern wiederverwertet und im Lauf der Jahre zehntausende von Tonnen das Treibhausgases C02 eingespart.

Der nächste Meilenstein folgte im Jahr 2019 mit P.U.R.E – die Abkürzung für "Produced using Reduced Emissions": ein Produktionsprozess, der fossile Brennstoffe durch umweltfreundliche, erneuerbare Energien ersetzt – ein herausfordernder, aber enorm wichtiger Schritt, um Emissionen zu reduzieren, denn die Synthetikfaserherstellung benötigt viel Energie. "P.U.R.E reduziert den CO2-Ausstoß um über 50 Prozent", erklärt Andrea Paulsen, Primalofts Technologie- und Innovations-Chefin. Fast die komplette Produktion konnte schon auf P.U.R.E umgestellt werden.

Mit welchem Weitblick Primaloft entwickelt, zeigt das im Jahr 2020 eingeführte Primaloft Bio. Während herkömmliche Kunstfasern Jahrhunderte brauchen, um sich zu zersetzen, passiert das bei den Bio-Materialien im Meer schon nach wenigen Jahren – eine innovative Antwort auf die Mikroplastik-Thematik. Das kann keine andere Performance-Kunstfaser.

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Schlüsseltechnologie für die textile Kreislaufwirtschaft Der neueste Clou ist Primaloft ReRun. Hier werden zwei Verfahren verwendet: das seit Jahren bewährte mechanische Recycling, also das Schreddern von Materialien, und das noch junge chemische Recycling. So lassen sich aus den textilen Materialresten, die bei der Schuhproduktion anfallen, hochwertige Isolationsfüllungen herstellen – "ein riesiger Schritt in Richtung textiler Kreislaufwirtschaft", so Paulsen. Die Entwicklung von ReRun stellte sich als hochkomplex heraus und dauerte viel länger als gedacht. Auch hier erfolgt die Umstellung schrittweise – so wie zu Beginn der Recycelfasern und P.U.R.E. Denn Primaloft geht es um die ideale Mischung aus Nachhaltigkeit und Performance. "Unsere Tests zeigen, dass Kunstfasern aus Recycelmaterialien bei gleichem Gewicht häufig nicht ganz so gut isolieren. Bei Primaloft ist das dagegen nicht der Fall", erklärt Frank Wacker.

Ob ReRun, Bio oder P.U.R.E, auch nach mehr als 40 Jahren begeistert Primaloft mit höchst leistungsfähigen, einzigartigen und nachhaltig produzierten Synthetikfüllungen. Im Herbst 2026 zündet Primaloft die nächste Evolutionsstufe in Sachen Wärmeleistung. Die Faser heißt Primaloft Ultrapeak und hat outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker in den ersten Tests ähnlich begeistert wie sein erster Primaloft-Kontakt vor über 30 Jahren.

Primaloft Seit 30 Jahren sind wir auch von der nachhaltigen Produktion bei Primaloft begeistert.