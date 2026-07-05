Klettern im Südwesten: Vom Hunsrück bis in den Südschwarzwald

Baden und Württemberg bilden seit 1952 den Südweststaat. Einen Gutteil seiner Fläche und des rauen Charmes machen die beiden Mittelgebirge aus. Auf der deutschen Seite, quasi als Pendant zu den französischen Vogesen, begrenzt der Schwarzwald den Rheingraben und diagonal durchs Ländle schneidet die Schwäbische Alb. Spektakel ist anders, doch die Waldesruhe herrlich, und die Felsen könnten unterschiedlicher nicht sein. Nur zum Teil in Baden-Württemberg liegt der Odenwald mit seinen wie fürs Klettern geschaffenen Steinbrüchen, und auch im Hunsrück in Rheinland-Pfalz finden Vertikalgenießer reichlich genussreiche Klettermeter!

Steinbruch-Rock im Odenwald

Ronald Nordmann In der 2. Etage von Schriesheim: Lea Odenwälder klemmt sich den Grünen Spalt (7) hoch.



Gewachsene Felsen hat es im Odenwald nur wenige, aber trotzdem steht dem Klettervergnügen nichts im Weg. »Steinbrüche« heißt das Zauberwort, und ein paar davon – man traut es sich ja kaum laut zu sagen – sind so gut wie richtiger Fels. Bessere Risse etwa als in Heubach muss die Erosion erst mal hinkriegen. Die Benutzungsgebühr für das liebevoll hergerichtete Gebiet entrichtet man da gerne. Der mit Abstand größte Steinbruch der Region ist der in Schriesheim. Über vier ehemalige Abbauetagen kann man an griffigem, goldgelb glänzendem Porphyr immer noch ein Stockwerk höher turnen – da kommt fast schon Bergsteigerfeeling auf. Wozu der Helm auf dem Kopf dann prima passt. Nun ja: Es war halt doch mal ein Steinbruch.

Touren 2 bis 5: ca. 90

ca. 90 Touren 6 und 7: ca. 420

ca. 420 Reiseführer: Odenwald, 2025, Panico.de Toptouren Odenwälder SteinbrücheHeubach

Niveau 2 bis 5: Easy Going (4+), Feel Good (5), Aktion im Dreck (5), Telefonzellen-Ex (6), Filou (7+)

Niveau 6 und 7: Verzicht (6-), Ab durch die Mitte (6+), Im Tal der Ahnungslosen (7)



Schriesheim

Niveau 2 bis 5: Alles Paletti (5-), Lustmolch (5), Blutige 4 (5+), Clou (7-)

Niveau 6 und 7: Cassin (6), Bärenkralle (7-), Grüner Spalt (7) Ganz entspannt im Hunsrück

Christoph Deinet Kirn und seine Dolomiten: Janine Fernandez in der Südkante (5+/6-) an der Schwarzen Wand.



Gegenüber vom Odenwald, auf der anderen Seite des Rheingrabens, wartet der Hunsrück mit zwei Klettergebieten auf, bei denen Genuss ganz fett im Mittelpunkt steht. Keinen Kilometer vom geschäftigen Rheintal entfernt herrscht im Morgenbachtal Gelassenheit. Die Felsen der Hauptgruppe liegen eng beieinander, rasch wechselt man von einem zum anderen, und alle bieten an griffig, kantigem Quarzit eine Fülle gängiger Klettereien. Schwer tut sich hier nur, wer richtig schwer klettern will. Fast noch kletterfreundlicher strukturiert sind im Herzen des Hunsrück die Kirner Dolomiten. Knapp 100 Routen ballen sich an den diversen Sektoren des beidseitig abfallenden Riffs. Da findet sich für jede Jahreszeit und jedes Wetter die passende Tour.

Touren 2 bis 5: ca. 200

ca. 200 Touren 6 und 7: ca. 120

ca. 120 Reiseführer: Rhein-Main-Gebiet von Christoph Deinet, NA 2026, Panico.de

Toptouren im HunsrückMorgenbachtal

Niveau 2 bis 5: Mainzer Turm: Rheinseite- Direkte (4), Frankfurter Wand: Alte Frankfurter Normale (4+), Hakenrisse: Fünf-Haken-Riss (5+), Wappenwand: Weinertkante (5-)

Niveau 6 und 7: Kristallspitze: Weg der Jugend (6-), Hakenrisse: Weg des Hammers (6-), Frankfurter Wand: Neue Frankfurter Direkte (6+), Sumpfbiber (7-)



Kirner Dolomiten

Niveau 2 bis 5: Keller: Schleierkante (4-), Oberhauser Grat Südseite: Max (4), Schwarze Wand: Talkamin + Franks Kante (5)

Niveau 6 und 7: Schwarze Wand: Trenkerverschneidung (6-), Freiherren- pfeiler (6), Südkante 6, Super- direttisima (6+)

Schwäbische Alb vom Feinsten In ihrem mittleren Teil bricht die Schwäbische Alb jäh ab, und an den steil abfallenden Kalkfelsen teils direkt am Albtrauf hat man viel Luft unter den Sohlen. Ganz hinten im Ermstal sind die Höhenunterschiede aber bescheidener und die Wände fußen auf halber Höhe im Hang. Das knapp 300 Meter breite, hellgrau leuchtende Felsband der Linken Wittlinger Felsen ist dort das vielseitigste Massiv. Knapp gefolgt von der Felsgruppe beim Geschlitzten Fels. Der ist eher etwas für ehrgeizige Spezialisten, aber direkt nebenan – an den Pfeilern und Wändchen des strukturierteren Hockenlochfels – bietet der mit famosen Schlitzen versehene Schrattenkalk griffigen Genuss.

Touren 2 bis 5: ca. 80

ca. 80 Touren 6 und 7: ca. 280

ca. 280 Reiseführer: Schwäbische Alb WEST, 2026, Panico.de

Toptouren Schwäbische Alb – Ermstal

Linke Wittlinger Felsen

Niveau 2 bis 5: Heller Bock (4+), Tick it (5-), Bonnie & Clyde (6+/7-)

Niveau 6 und 7: Bergdohlenweg (6-), Zum Blauen Bock (6), Nur zur Übung (6+)



Geschlitzter Fels

Niveau 2 bis 5: Schulterriss (5-), Hart Steuerbord (5)

Niveau 6 und 7: Ammonitenriss (6-), Belloumi light (6), Via Appia (7), Plattenführe (7)



Hockenlochfels

Niveau 2 bis 5: Kleiner Felix (4+), Kanutenpfeiler (5), Grasiger Traum rechts (5), Reifenpilz (5+)

Niveau 6 und 7: Trostelplatte (7-) Schwarzwald: Raspeln, Schleichen

Der Schwarzwald punktet gleich bei beiden Superlativen: Größer ist kein anderes deutsches Mittelgebirge und höher auch nicht. In seiner Mitte, bei Schramberg und Hornberg, dort, wo man statt eines Steinschlaghelms den Bollenhut trägt, ist das allgegenwärtige Schwarzwälder Urgestein am vielfältigsten. An der Ruine Falkenstein ist der Granit so raspelrau, dass man zuschauen kann, wie der Sohlengummi weniger wird. Luftlinie gerade mal zwei Kilometer weiter, an den Kreuzfelsen, ist die Schichtung dann eher schiefrig griffig. Und überm Berg – schon im Badischen – wartet die Hornberger Platte mit Schleicherei à la Grimsel auf. Perfekt gesichert lässt sich hier stressfrei ausloten, wo man überall noch stehen kann. Erstaunlich, erstaunlich.

Touren 2 bis 5: ca. 120

ca. 120 Touren 6 und 7: ca. 140

ca. 140 Reiseführer: Schwarzwald, Band Nord, 2025; Schwarzwald Band Süd, 2026, Panico.de

Toptouren Schwarzwald – Gebiet Schramberg/Hornberg/TribergRuine Falkenstein

Niveau 2 bis 5: Bollenweg (4+), Opa's Lust (4+), Kuschelweg (5), Traumverschneidung (5+)

Niveau 6 und 7: Verschneidung (6-), Spreiz Mädel, spreiz (7-), Ahlmänner aalglatt (7)



Kreuzfelsen

Niveau 2 bis 5: Große Südwand (3+), Schartenweg (4+), Normalweg (5)

Niveau 6 und 7: Wandbuch (6-), Rechte Südwand (6+), Große Südwand (7-)



Hornberger Platte

Niveau 2 bis 5: Regenablaufrinne (4-), Sparroute (5-), Schwarze Platte (5), Little Red Rooster (6+)

Niveau 6 und 7: Pünktchen und Anton (6-), Alice im Wunderland (6-), Purple Rain (6+/7-)

Weitere Highlights im Schwarzwald