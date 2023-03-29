Judith Beck
Freie Autorin
Die Reisejournalistin ist gerne in den Bergen und auf dem Wasser unterwegs und schreibt u.a. auch fürs Kanu Magazin und Merian.
Meine aktuellsten Artikel:
12 Tage Wildnis pur
Paddelabenteuer in Manitoba
Zwölf Paddeltage auf dem Bloodvein River in der kanadischen Provinz Manitoba, einem der letzten unberührten Wasserwege der Welt.
Drei Zinnen und Umgebung
Verborgene Pfade in den Dolomiten
Traumtour in 4 Etappen
Der Palaronda Trek in den Dolomiten
Das Val di Gresta in Italien
Garten Eden am Gardasee
Juwel in Südtirol
Wandern in Lungiarü
5 Tage pure Dolomiten-Magie
Fernwanderung durch den Rosengarten
Mit bester Empfehlung
Saisonstart auf dem Dolomiten-Höhenweg 9
Hohe-Tauern-Panorama-Trail
Trekking mit Großglocknerblick
Trentiner Bergtraum
Geheimtipp Lagorai: Ciao Bella!
Winterurlaub im Wallis
Skitouren-Paradies Crans-Montana
Halblech - Füssen - Pfronten
4 Tage auf der Allgäuer Himmelsstürmer-Route
Gadertal - Südtirol
Traumhaft wandern in Alta Badia
In Italiens Bergen
Wanderungen um Comano Terme im Trentino
Südtirol im Winter
Auf Skitour in den Dolomiten
Von Südtirol nach Osttirol
Hoch-Tirol-Trail: Tipps für eine unvergessliche Tour
Genusswandern am Gardasee