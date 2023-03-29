Anmelden
Judith Beck - outdoor-Autorin

Judith Beck

Freie Autorin

Die Reisejournalistin ist gerne in den Bergen und auf dem Wasser unterwegs und schreibt u.a. auch fürs Kanu Magazin und Merian.

Judith kontaktieren

Meine aktuellsten Artikel:

Manitoba
12 Tage Wildnis pur

Paddelabenteuer in Manitoba

Zwölf Paddeltage auf dem Bloodvein River in der kanadischen Provinz Manitoba, einem der letzten unberührten Wasserwege der Welt.
Wanderung drei Zinnen bei Toblach
Drei Zinnen und Umgebung

Verborgene Pfade in den Dolomiten

Dolomiten Wandern auf dem Palaronda Trek bei San Martino di Castrozza
Traumtour in 4 Etappen

Der Palaronda Trek in den Dolomiten

Das Val di Gresta am Lago di Garda, Italien
Das Val di Gresta in Italien

Garten Eden am Gardasee

Südtirol Lungiarü
Juwel in Südtirol

Wandern in Lungiarü

Rosengarten - Dolomiten
5 Tage pure Dolomiten-Magie

Fernwanderung durch den Rosengarten

Dolomiten Höhenweg 9
Mit bester Empfehlung

Saisonstart auf dem Dolomiten-Höhenweg 9

Hoe Tauern
Hohe-Tauern-Panorama-Trail

Trekking mit Großglocknerblick

Trans-Lagorai; Trentino
Trentiner Bergtraum

Geheimtipp Lagorai: Ciao Bella!

Skitouren Special 12/2021: Reportage Schweiz
Winterurlaub im Wallis

Skitouren-Paradies Crans-Montana

Allgäu - Füssen
Halblech - Füssen - Pfronten

4 Tage auf der Allgäuer Himmelsstürmer-Route

Alta Badia
Gadertal - Südtirol

Traumhaft wandern in Alta Badia

Gardasee Wandern
In Italiens Bergen

Wanderungen um Comano Terme im Trentino

Skitour Dolomiten
Südtirol im Winter

Auf Skitour in den Dolomiten

Hoch-Tirol-Trail OD 05/2022
Von Südtirol nach Osttirol

Hoch-Tirol-Trail: Tipps für eine unvergessliche Tour

Gardasee; Genusswandern; Heft 04/2021
Genusswandern am Gardasee

5 Wanderungen mit Gardasee-Blick

