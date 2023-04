In diesem Artikel: Wie komme ich nach Alta Badia?

Wie bewege ich mich vor Ort fort?

Unsere Tourentipps in Alta Badia

Wie kann ich mich orientieren?

Wann ist die beste Reisezeit?

Wo kann ich mich am besten informieren?

Wie anspruchsvoll sind die Touren in Alta Badia?

Wo kann ich übernachten?

Wo gibt es die besten Einkehrmöglichkeiten in Alta Badia?

Der komplette Reisebericht zum Download

Weitere Tourentipps in Italien

Wie komme ich nach Alta Badia? Mit der Bahn bis Bruneck und weiter mit dem Linienbus bis Alta Badia. Mit dem Auto über die Brenner-Autobahn A 22 bis Ausfahrt Brixen. Weiter über die Pustertaler Straße SS 49 bis S. Lorenzen und auf der Gadertaler Straße SS 244 nach Alta Badia. Fahrpläne: sii.bz.it

Wie bewege ich mich vor Ort fort? Öffentliche Busse verkehren regelmäßig zwischen den Dörfern des Tals. Das ist besonders hilfreich, wenn Start- und Zielpunkt einer Wanderung nicht derselbe sind. suedtirolmobil.info

Unsere Tourentipps in Alta Badia

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

1. Sassongher (2664 m)

Ab Colfosco auf Weg Nr. 4 durchs Edelweißtal. An einem Bildstock vorbei an Abzweigung rechts ab auf Weg Nr. 7, dann recht steil hinauf zur Sassongher-Scharte. Kurz danach beginnt der gesicherte Weg mit Felsen und Geröll. Stahlseile und Eisenstifte sind vorhanden, Klettersteig-Ausrüstung ist empfehlenswert. Der Gipfelgrat erweist sich dann als flach und breit. Für den Abstieg zurück zur Scharte und auf Steig Nr. 5 nach Norden. Die Gardenacia-Hütte bietet sich an für die Mittagspause oder Kaffee und Kuchen. Über Weg Nr. 5 nach La Villa, alternativ nach etwa 20 Minuten Fußmarsch (ab der Gardenacia- Hütte) den Sessellift nehmen.

2. Kreuzkofel (2907 m) & Zehnerspitze (3026 m)

Von Badia aus per Lift zur Heilig-Kreuz-Hütte und auf Weg Nr. 7 teils über verseilte Passagen in Richtung Kreuzkofel-Scharte (2612 m). Der Weg Nr. 7B leitet zum Gipfel des Kreuzkofels (Sas dla Crusc, 2907 m). Von hier in 45 Min. zur Zehnerspitze (Piza dales Diesc, 3026 m), die über einen kurzen Klettersteig (Kategorie 2) erreichbar ist. Abstieg zurück zur Gabelung an der Kreuzkofel- Scharte über den Weg 7B und ab der Scharte dann auf Weg Nr. 7 zurück zur Heilig-Kreuz-Hütte.

3. Lavarela (3055 m) & Conturines (3064 m)

Am Parkplatz der Capanna Alpina auf Weg Nr. 11 immer steiler zum Col de Locia. Durch ein Hochtal zum Ju dal'Ega (Tadegajoch, 2157 m). Links ab auf Weg Nr. 12B, entlang des ausgetrockneten Conturines-Sees zum Lavarela-Gipfel. Der 12B ist die kürzere, aber schwierigere von zwei Varianten: Bis zur Medesc-Scharte kann man nochmals durchatmen, dann wird die Route exponiert bis zum Gipfel. Auch der vierte Berg, der Conturines, will erarbeitet sein. Es geht nochmals über einen Klettersteig Grad 2 zum Gipfel, den man in einer Stunde vom Lavarela aus erreicht. Der Klettersteig zum Conturines ist der schwierigste Abschnitt. Rückweg zur Capanna Alpina identisch.

4. Forcela dl Lech

Vom Parkplatz Sciaré auf dem Weg Nr. 11 zum Col de Locia (2069 m). Taleinwärts bis zu einer großen Ebene und an Kreuzung rechts dem Weg Nr. 20B folgend zur Forcela-dl-Lech-Scharte (2475 m). Von hier Abstieg auf steilem, gut ausgebautem Steig zum Lagaciósee. Dem Steig Nr. 20 durch eine steile Schlucht bis zur Ütia-Scotoni-Hütte folgen. Dann entlang der Skipiste Armentarola, am Restaurant Capanna Alpina zurück zum Start. 10Min.).

Jesús Tena Besonders schön anzusehen ist der Sonnenuntergang in der Region Alta Badia ist er von der Heilig-Kreuz-Hütte oder vom Ort Sompunt aus, oberhalb von La Villa.

Wie kann ich mich orientieren? Wanderungen und Klettersteige finden sich auf den kostenlosen Apps "Südtirol Trekking Guide" und "Alta Badia App." Auf 4peaks.it gibt es eine Karte für die 4-Peaks-Challenge sowie die GPX-Daten zum Download.

Wann ist die beste Reisezeit? Die beste Zeit für Touren um Alta Badia ist von Juni bis Oktober.

Wo kann ich mich am besten informieren? Unterkünfte und allgemeine touristische Informationen auf suedtirolerland.it und altabadia.org

Wie anspruchsvoll sind die Touren in Alta Badia? Die Routen erfordern Bergerfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Alle beschriebenen Touren beinhalten verseilte Wegabschnitte. Wer die 4-Peaks-Challenge an einem Tag machen möchte, benötigt außer den genannten Voraussetzungen eine außerordentliche Kondition. Die Challenge kann aufgeteilt und an zwei Tagen erwandert werden. Die Gipfel Zehnerspitze und Conturines sind nur über ausgesetzte Passagen sowie Grad-2-Klettersteige (B) erreichbar.

Jesús Tena Immer wieder steil bergauf führen die Wege sowohl bei der 4-Peaks-Tour als auch der Sassongher-Tour. Inklusive Klettereien.

Wo kann ich übernachten? In San Cassiano: Eine Oase der Erholung ist das Viersterne-Hotel Diamant. Sauna und erstklassige Küche sind Gegenpole zu den Dolomiten-Touren. Übernachtung mit HP ab 127 €/Nacht/Person.

Eine Oase der Erholung ist das Viersterne-Hotel Diamant. Sauna und erstklassige Küche sind Gegenpole zu den Dolomiten-Touren. Übernachtung mit HP ab 127 €/Nacht/Person. Gardenacia-Hütte: Schöne Hütte auf der Alm oberhalb von Stern mit gutem Essen und Zirbenholzsauna. Erreichbar von La Villa. Ein Teilstück kann per Sessellift überbrückt werden, mindestens 40 Minuten zu Fuß. Mit HP 78 €/ Nacht/Person. gardenacia.it

Schöne Hütte auf der Alm oberhalb von Stern mit gutem Essen und Zirbenholzsauna. Erreichbar von La Villa. Ein Teilstück kann per Sessellift überbrückt werden, mindestens 40 Minuten zu Fuß. Mit HP 78 €/ Nacht/Person. gardenacia.it Heilig-Kreuz-Hütte: Diese Berghütte steht direkt unter der Steilwand des Heiligkreuzkofels. Besonders empfehlenswert sind der Kaiserschmarren und Cappuccino. ÜF 50 €/Nacht/Person. Info: lacrusc.com Wo gibt es die besten Einkehrmöglichkeiten in Alta Badia? Pizza e basta! Gemütliches Ambiente, freundliches Personal und gute Pizza: In der Pizzeria Caterina in Corvara liegt der Fokus auf dem Wesentlichen. caterina-app.it

Gemütliches Ambiente, freundliches Personal und gute Pizza: In der Pizzeria Caterina in Corvara liegt der Fokus auf dem Wesentlichen. caterina-app.it Schlemmen im Cocun: Cocun ist Ladinisch und heißt "Korken" – das verrät die Seele des Restaurants in San Cassiano, das in einem Weinkeller entstand. Zu den 1900 Weinsorten gibt es Gourmet-Gerichte wie Pasta mit geräuchertem Büffelmilch-Käse und Octopus-Sauce und Feines aus Schokolade. ciasasalares.it

Cocun ist Ladinisch und heißt "Korken" – das verrät die Seele des Restaurants in San Cassiano, das in einem Weinkeller entstand. Zu den 1900 Weinsorten gibt es Gourmet-Gerichte wie Pasta mit geräuchertem Büffelmilch-Käse und Octopus-Sauce und Feines aus Schokolade. ciasasalares.it Hohes Haus: Viele Berghütten in Südtirol bieten eine Speisekarte auf gehobenem Niveau. Beispielsweise das Bergrestaurant Piz Arlara, gelegen auf 2040 Metern (erreichbar mit dem Arlara-Lift).

1. Sassongher (2664 m)

2. Kreuzkofel (2907 m) & Zehnerspitze (3026 m)

3. Lavarela (3055 m) & Conturines (3064 m)

4. Forcela dl Lech

Der komplette Reisebericht zum Download Bun dé – guten Tag. Für uns beginnt er in Andreas Heimatort Colfosco, dem höchstgelegenen Dorf im südlichen Gadertal (auf Italienisch: Val Badia): auf 1645 Metern. Die steil anmutende Nordwand hinter Colfosco führt auf den 2664 Meter hohen Sassongher, den Südostpfeiler der Puezgruppe. Die mittelschwere Bergtour zählt zu den Klassikern von Alta Badia, entsprechend viel kann hier los sein. Doch sie lohnt wegen des Panoramas. Pünktlich um halb neun geht es los – viel zu spät, findet Andrea: "Am Nachmittag ziehen im Gebirge Gewitter auf, das muss man einkalkulieren." Die Tour startet sanft, wer möchte, kann mit dem Col-Pradat- Lift das erste Stück abkürzen. Bald führt der Weg aus dem mit Latschen bewachsenen Hang hinaus, Geröll löst die Grasflächen ab. Hinter den nahezu vertikalen Felsen der Puezgruppe kommt langsam die Sonne hervor. Immer wieder hält Andrea an, damit die schönsten Stellen "seiner Berge" nicht unbeachtet bleiben. Doch erst oben, nach einem verseilten Stück Weg auf den breiten Gipfelgrat, öffnet sich das große Panorama: der Sellastock im Süden, der Alpenhauptkamm im Norden und im Westen die Geislerspitzen, eine der schönsten Dolomitengruppen mit auffälligen Felsgipfeln, deren tiefes Grau sich beim Alpenglühen rosa und orange färbt.

... den kompletten Artikel inklusive aller Tourentipps gibt es hier als PDF zum Download:

Kompletten Artikel kaufen Alta Badia aus Heft 05/2023 Reisestory, Tipps und Touren in Alta Badia Sie erhalten den kompletten Artikel (8 Seiten) als PDF 1,99 € | Jetzt kaufen