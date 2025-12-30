Sarntal in Südtirol: Wunderschöne Skitour abseits der Touristen

Was ist das Besondere am Skitourengebiet Sarntal? Trotz seiner rund 140 Gipfel und vielfältigen Tourenmöglichkeiten gilt das Sarntal als Geheimtipp. Man trifft hier vor allem auf Locals. Von einfachen Einsteigertouren bis zu anspruchsvollen Gipfelzielen ist für jedes Niveau etwas dabei. Der hohe Waldanteil bietet stabile Verhältnisse bei einer großen Bandbreite an Schneebedingungen.

Welche Touren gibt es? Pfattenspitz (2432 m): 932 Hm, 2,5 h, mittel

Relativ lawinensichere Skitour, die hauptsächlich durch Wald verläuft und sich für Einsteiger gut eignet. Start am Parkplatz nahe der Bushaltestelle vor Durnholz. Über Wiesen, Forstweg und freie Hänge zum Gipfel, Abfahrt wie Aufstieg.

Schönjöchl (2308 m): 825 Hm, 2 h, mittel

Sarntaler Skitouren-Klassiker mit Ausgangspunkt am Parkplatz in Pens. Durch Wald und über milde, breiter werdende Hänge hoch zum Gipfel. Abfahrt über die Aufstiegsroute.

Nördl. Sulzspitze (2495 m): 980 Hm, 4 h, mittel

Abwechslungsreiche Tour über sanfte Süd- und Nordwesthänge. Start beim Parkplatz am Ortseingang von Asten. Durch mäßig schwieriges Gelände zum Gipfel und retour. Gute Bedingungen wichtig: Gipfelhang öfter lawinengefährdet.

Jakobspitze (2742 m) 1230 Hm, 4 h, schwer

Einer der höchsten Gipfel der Sarntaler Alpen: Vom Parkplatz vor Durnholz erfolgt der Aufstieg über den Südgrat zum Gipfel. Abfahrt wie Aufstieg, alternativ über den Grat.

Skifahren in Reinswald

Kleines Skigebiet mit rund 22 Pistenkilometern. Ideal für Familien und um einen Alpinskitag anzuhängen. Die Talstation liegt direkt oberhalb der Panoramic Lodge.

Wie komme ich ins Sarntal? Von Norden kommend über die A 13/A 22 zur Ausfahrt Bozen Nord und von dort der Beschilderung ins Sarntal folgen. Per Zug bis Bozen. Von dort verkehren Linienbusse ins Sarntal, auch in die Orte Reinswald, Durnholz, Asten oder Pens.

Wie kann ich eine geführte Tour machen? Sicherheit und lokale Expertise bietet Bergführer Thomas Gianola. Individuelle Zweitages- oder Wochenprogramme, angepasst an Können, Wetter und Wunschziel. WhatsApp: 00 39 34 69 45 16 43

Wann ist die beste Reisezeit? Ende Dezember bis Anfang April gilt als stabilste Phase. Waldtouren wie Pfattenspitz oder Schönjöchl lassen sich auch bei Neuschnee meist machen. Im Frühjahr sind viele schöne Firntouren möglich.

Daniel Hug