Palaronda Trek Traumhafte Hüttenrunde in den Dolomiten

Tipps für die Planung eurer Hüttentour in den Pala-Dolomiten:

Hinkommen: Mit dem Auto erreicht man San Martino di Castrozza über die Brennerautobahn, Abfahrt Egna-Ora. Wer mit den Öffentlichen anreisen möchte, fährt bis Trient und von dort mit dem Bus »Trentino Trasporti« bis San Martino di Castrozza. Fahrplan: trentinotrasporti.it

Informieren: Auskunft über den Trek und Hütten gibt es unter palarondatrek.com. Für Unternehmungen in der Umgebung von San Martino hilft die Seite sanmartino.com weiter.

Unterkünfte

Komfort zum Auftakt: Es bietet sich an, vor oder auch nach der Tour direkt in San Martino zu übernachten. Das Hotel Regina empfängt mit plüschigem Charme der 70er Jahre, bietet aber andererseits Sauna, ein kleines Hallenbad und ein Outdoor-Jacuzzi mit Pala-Blick. Feines Frühstück. DZ rund 140 Euro/Nacht. hregina.it. Weitere Hotels unter sanmartino.com

Stefan Santifaller Auf dieser Variante der Pala-Runde geht es um das Genusswandern von Hütte zu Hütte. Und überall lässt es sich hervorragend einkehren.

Weitere Tipps:

Den Gaumen verwöhnen: Gehobene italienische Küche genießt man im La Canisela im Grand Hotel des Alpes, San Martino (hotel desalpes.it), oder im La Pajara im zwölf Kilometer entfernten Fiera di Primiero (lapajaragourmet.it).

Am Morgen wartet Bergführer Eric Girardini an der Talstation der Seilbahn Colverde-Rosetta, langbeinig und mit kleinem Gepäck. Der 45-Jährige ist hier aufgewachsen, er kennt die Palagruppe wie seine Daunenjackentasche. Zeit für ein zweites Frühstück mit Espresso und Linzer Torte. »Con calma«, sagt Eric, immer mit der Ruhe. Dann geht es zu Fuß aufwärts, Richtung Südosten und zu einem Zwischenziel auf der ersten Etappe: Rifugio Colverde. Danach wird das Gelände felsiger und steiler, bietet einen Panoramablick auf das Tal von San Martino und die grauen Gipfel der Lagorai-Kette gegenüber. Drahtseile sichern ausgesetzte Stellen. So spektakulär die Wände der Pala auch abfallen – mit kniffeligen Passagen überrascht der sogenannte »Soft Trek« nicht, auf dem Eric mit geübtem Tritt vorangeht. Diese Variante der Pala-Runde steht im Zeichen des Genusswanderns von Hütte zu Hütte. Obgleich die Höhe und das Geröll Kondition und Trittsicherheit voraussetzen. Wer mehr Action will, folgt der anspruchsvolleren Route des »Hard Trek« und nimmt einige der bekanntesten Klettersteige der Dolomiten mit wie die Via Ferrata Bolver-Lugli. Am späten Nachmittag kommt die Rosetta-Hütte in Sicht, das Domizil für die erste Nacht – und der Startpunkt der Runde gegen den Uhrzeigersinn... den kompletten Reisebericht findet ihr in der aktuellen OUTDOOR-Ausgabe 02/2021– jetzt im Kiosk und online als E-Paper.

OUTDOOR/ Gettyimages OUTDOOR-Ausgabe 02/2021

