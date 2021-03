Genusswandern am Gardasee 5 Wanderungen mit Gardasee-Blick

Hinkommen

Mit dem Auto steuert man aus Deutschland den Gardasee am schnellsten über die A7, Innsbruck, Brennerpass, Bozen und Trient an. Züge fahren bis Rove- reto; die nächsten Flughäfen liegen in Verona, Bergamo und Venedig. Tipps zur Anreise: gar datrentino.it/de/Anreise-Gardasee

Rumkommen

Mehrere Buslinien fahren die Ortschaften im Garda Trentino an: Riva del Garda, Torbole sul Garda, Nago und Arco. Info zu Fahrplänen und Strecken: gardatrentino.it/de/Mobilität-Gardasee

Orientieren

Aktuell erstellt der Tourismusverband Garda Trentino mit Tabacco die neue Wanderkarte Garda Trentino. Sie kann dann in den Informationsbüros in Riva del Garda, Arco und Torbole erworben werden; der Preis steht noch nicht fest. Bis dahin leisten die Tabacco-Karten 055, 061 und 063, alle 1:25 000 und 11,50 Euro, gute Dienste.

Informieren können sich Wanderer und Outdoor-Begeisterte auf gardatrentino.it – Tourenplaner und Veranstaltungstipps für Sportler, mit Fokus auf dem Nordende des Sees: maps.gardatrentino.it

Beste Zeit für einen Wanderurlaub am Gardasee

Die Wanderungen sind fast das ganze Jahr über möglich. Blumenfreunde sollten jedoch unbedingt im Frühling kommen, wenn wilde Orchideen, Lilien und die Mittelmeerflora zu blühen beginnen.

Anspruch

Am Gardasee finden Wanderer Wege für alle Ansprüche. Aber überall verlangt der holprige Boden nach Trittsicherheit. Und im Anschluss sollte man sich immer Zeit für etwas Dolce Vita am See nehmen.

Stefan Santifaller So geht Dolce Vita: Caffè, Gebäck und frische Früchte zum Frühstück draußen.

Unterkünfte, Restaurants, Einkehrmöglichkeiten

Für aktive Bergsportler: 40 Unterkünfte in Arco und Riva del Garda haben sich auf die Bedürfnisse von Outdoorern spezialisiert. Eine Liste aller Häuser unter gardatrentino.it/outdoorfriendly

Zentral mit Stil: Das historische Hotel Olivo unweit des Zentrums von Arco verwöhnt in seinem angeschlossenen Restaurant mit örtlichen Spezialitäten. DZ mit Frühstück ab 49 Euro. upgarda. com/hotel-olivo-arco-trento Abseits des Trubels Das neue, familiengeführte Bed and Breakfast »Gardabreak« in Riva (2 km vom See) besticht durch ruhige Lage und leckeres Frühstück. Apartment mit zwei Pers., inkl. F. ab 76 Euro. gardabreak.it

Basislager für Sportler: Im Aktivhotel Santa Lucia in Torbole entspannen Sportler nach der langen Tour im großen Pool oder im Wellnessbereich oder spulen ein paar Einheiten im Fitnesscenter ab. DZ inkl. F. ab 90 Euro. aktivhotel.it

In bester Lage Das La Berlera serviert in einem historischen Gebäude und mit Blick über die Weinberge Arcos Gerichte auf hohem Niveau zu vernünftigen Preisen. laberlera.it

Besuch im Kaffeehaus: Das Casa del Caffè liegt in der Via Maffei im historischen Zentrum Rivas und bringt wunderbare, traditionelle Kaffeemischungen der lokalen Rösterei Omkafè, Kuchen und Gebäck auf die Tische. omkafe.com

Frühstück mit Stil: Abseits der Touristenströme verwöhnt die Serendipity Bar im Holiday IV Gardan in Riva ihre Gäste. Man genießt dort ein sehr gutes Frühstück und Brunch in modernem Ambiente, die Preise sind moderat. holiday4gardan.it/#eatdrink

Wir genießen die atemberaubende Aussicht vom Monte Perlone auf den See. Focaccia mit Mozzarella und Rucola aus dem Rucksack, garniert mit der tief stehenden Sonne hinter der Punta Larici drüben am Westufer. Zu diesem perfekten Moment gesellt sich die Vorfreude, diesen berühmten Aussichtspunkt dort drüben übermorgen von Pregasina aus zu erklimmen – und mit Blicken auf die blau schimmernden Flächen von Garda- und Ledrosee wieder zurückzuwandern, eine Runde mit genug Höhenmetern für brennende Waden. Vorher will mir Stefania aber noch einen anderen Weg zeigen: morgen, ab Arco. Das Städtchen hat Flair, und wer einen Teil seiner Outdoor-Ausrüstung zu Hause vergessen hat, bekommt in der Kletter- und Mountainbike-Metropole Arco alles: Outdoor-Läden und Cafés, das Verhältnis augenscheinlich eins zu eins. Designerschuhe werden hier gegen Trekkingstiefel getauscht, Lederhandtaschen gegen Rucksäcke und feine Stoffe gegen alles Atmungsaktive. Fahrradwege führen breit wie Autostraßen quer durch die Stadt und reichen dennoch nicht aus...den kompletten Reisebericht findet ihr in der aktuellen OUTDOOR-Ausgabe 04/2021 – jetzt im Kiosk und online als E-Paper.

Weitere Tourentipps am Gardasee & Ledrosee: