Lawinen: Dieses Equipment kann Leben retten

Welches LVS-Gerät ist für mich das richtige?

Einsteiger mit schmalem Budget müssen aufpassen. Denn leider eignen sich die günstigsten Modelle im Angebot der Hersteller nicht immer für Freeride-Novizen. Analog arbeitende Geräte mit nur einer Empfangsantenne erfordern sehr viel Erfahrung bei der Suche. Erst recht, wenn mehrere Personen verschüttet wurden. Deshalb lohnt es sich, in puncto intuitive Bedienung in ein Gerät der nächsthöheren Preisklasse zu investieren. Zwei oder besser drei Antennen, gepaart mit digitaler Funktion, sollten es schon sein. Mit Hilfe von Pfeilen und Entfernungsangaben führen diese Geräte unmissverständlich zum Verschütteten. Weitere Vorteile bieten 3-Antennen-Geräte bei der Feinortung in unmittelbarer Nähe des Verschütteten. Durch die räumliche Abtastung der Sendesignale zeigen diese Geräte dort präzisere Entfernungsangaben an. Selbst Mehrfachverschüttungen sind mit entsprechender Übung zügig lösbar.