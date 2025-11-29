Anmelden
Touren
Deutschland

Bayerns erster Winter-Weitwanderweg in den Ammergauer Alpen

Meditationsweg Ammergauer Alpen
Bayerns erster Winter-Weitwanderweg

Premiere im Naturpark Ammergauer Alpen: Der 85 Kilometer lange Meditationsweg wird erstmals offiziell zur durchgängigen Winter-Weitwanderroute – und macht die Region zu einer der spannendsten Ganzjahresdestinationen für Outdoorfans.

Naturpark Ammergauer Alpen
Foto: Hansi Heckmair

Zwischen Wieskirche und Schloss Linderhof führt diese fünftägige Tour durch verschneite Voralpenkulisse, größtenteils über präparierte Winterwege. Für die anspruchsvollere Gipfelpassage am Hörnle (siehe Karte unten) gibt es eine eigens entwickelte Winteralternative, die Sicherheit garantiert und sensible Wildruhezonen schützt. Ergebnis: Eine Route, die auch bei wechselhaften Schneeverhältnissen verlässlich begehbar bleibt. Unterwegs warten 15 markante Orte zwischen Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Oberammergau, Ettal und dem Graswangtal. Der Einstieg ist flexibel, die Laufrichtung frei wählbar. Wer’s komfortabel mag, bucht Übernachtungspakete mit Gepäcktransport.

Der MeditationswegDer 85 Kilometer lange Meditationsweg im Naturpark Ammergauer Alpen verbindet die beiden UNESCO-Weltkulturerbestätten Wieskirche und Schloss Linderhof in fünf Tagesetappen und gilt als einer der wenigen Weitwanderwege im gesamten Alpenraum, der auch im Winter begangen werden kann.

Dieser Winterweg ist damit nicht nur eine Alternative zu Ski, Loipen und Rodelbahn – sondern eine entspannte, landschaftsstarke Option für alle, die im Winter einfach loslaufen wollen.

Etappenübersicht

1
Naturpark Ammergauer Alpen
Simon Bauer Photography

Etappe 1: Wieskirche - Kloster Rottenbuch - Soier See

Die erste Tagesetappe führt vom UNESCO Weltkulturerbe Wieskirche zum Soier See.

Länge: 21,4 Kilometer

2
Naturpark Ammergauer Alpen
Simon Bauer Photography

Etappe 2: Soier See - Rochusfeld - Bad Kohlgrub

Vom Soier See geht es über die Soyermühle zum Etappenende des zweiten Tages - Bad Kohlgrub.

Länge: 16,14 Kilometer

3
OD-0514-Ammergauer-Alpen-Aufacker-Tourenbild (jpg)
Ben Wiesenfarth

Etappe 3: Bad Kohlgrub - Oberammergau

Eigentlich wandert man am dritten Tag von Bad Kohlgrub über den Anstieg zum Hörnle nach Oberammergau (siehe Bild). Diese Etappe ist aber nur im Sommer begehbar. Im Winter folgt man Wiesmahdweg und gelangt bei der Romanshöhe wieder auf den ausgeschilderten Meditationsweg.

Länge: 23 Kilometer

4
Naturpark Ammergauer Alpen
Hansi Heckmair

Etappe 4: Oberammergau - Döttnbichl - Benediktinerkloster Ettal

Vom Passionstheater in Oberammergau führt die vierte Tagesetappe zum Döttenbichl und von dort bis zum Kloster Ettal.

Länge: 11,16 Kilometer

5
Naturpark Ammergauer Alpen
Anja Lieberherr

Etappe 5: Benediktinerkloster Ettal - Graswangtal - Schloss Linderhof

Die fünfte Tagesetappe führt vom Kloster durch das Grasswangtal zum Endziel dem Schloss Linderhof.

Länge: 14,5 Kilometer

Tipps zur Anreise

  • Mit dem Auto: Der Startpunkt an der Wieskirche ist über die A96 gut erreichbar: an der Ausfahrt Landsberg West abfahren und der B17 Richtung Füssen folgen.
  • Mit Bus & Bahn: Ab München fährt man mit dem Zug nach Murnau und steigt dort in die Ammertalbahn nach Oberammergau um. Vom Parkplatz Süd/Festplatz bringen die Buslinien 9606 und 9622 Wanderer direkt zur Wieskirche.
  • Mit der Deutschen Bahn (Fernverkehr): Wer aus anderen Regionen Deutschlands anreist, erreicht die Strecke am besten über die Fernverkehrsknoten München Hbf, Augsburg Hbf oder Ulm Hbf. Von dort besteht Anschluss nach Murnau und weiter ins Ammertal. Alternativ fährt ab München Garmisch-Partenkirchen im Stundentakt, wo ebenfalls Anschluss Richtung Oberammergau besteht.
  • Mit dem Flugzeug: Der nächstgelegene internationale Flughafen ist München (MUC) – mit direkten Bahnverbindungen zum München Hbf und weiter nach Murnau/Oberammergau.
    Für Reisende aus europäischen Nachbarländern bieten sich außerdem die Flughäfen Memmingen (FMM) oder Innsbruck (INN) an. Von beiden Standorten aus gelangt man per Bahn oder Mietwagen in rund 1,5–2 Stunden in den Naturpark Ammergauer Alpen.

Unterkünfte

Die Etappenorte haben verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten vom urigen Bauernhof über die Ferienwohnung für Selbstversorger bis hin zum Hotel mit Wellnessbereich. Mehr Information hier.

Camping ist auch im Winter möglich, bspw. hier:

82433 Bad Kohlgrub (D)
Stellplatz Campingoase Reindl
13 Bewertungen
25,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Mehr Infos unter ammergauer-alpen.de

