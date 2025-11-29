Bayerns erster Winter-Weitwanderweg in den Ammergauer Alpen

Zwischen Wieskirche und Schloss Linderhof führt diese fünftägige Tour durch verschneite Voralpenkulisse, größtenteils über präparierte Winterwege. Für die anspruchsvollere Gipfelpassage am Hörnle (siehe Karte unten) gibt es eine eigens entwickelte Winteralternative, die Sicherheit garantiert und sensible Wildruhezonen schützt. Ergebnis: Eine Route, die auch bei wechselhaften Schneeverhältnissen verlässlich begehbar bleibt. Unterwegs warten 15 markante Orte zwischen Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Oberammergau, Ettal und dem Graswangtal. Der Einstieg ist flexibel, die Laufrichtung frei wählbar. Wer’s komfortabel mag, bucht Übernachtungspakete mit Gepäcktransport.

Der Meditationsweg Der 85 Kilometer lange Meditationsweg im Naturpark Ammergauer Alpen verbindet die beiden UNESCO-Weltkulturerbestätten Wieskirche und Schloss Linderhof in fünf Tagesetappen und gilt als einer der wenigen Weitwanderwege im gesamten Alpenraum, der auch im Winter begangen werden kann.

Dieser Winterweg ist damit nicht nur eine Alternative zu Ski, Loipen und Rodelbahn – sondern eine entspannte, landschaftsstarke Option für alle, die im Winter einfach loslaufen wollen.