Bayerns erster Winter-Weitwanderweg in den Ammergauer Alpen

Zwischen Wieskirche und Schloss Linderhof führt diese fünftägige Tour durch verschneite Voralpenkulisse, größtenteils über präparierte Winterwege. Für die anspruchsvollere Gipfelpassage am Hörnle (siehe Karte unten) gibt es eine eigens entwickelte Winteralternative, die Sicherheit garantiert und sensible Wildruhezonen schützt. Ergebnis: Eine Route, die auch bei wechselhaften Schneeverhältnissen verlässlich begehbar bleibt. Unterwegs warten 15 markante Orte zwischen Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Oberammergau, Ettal und dem Graswangtal. Der Einstieg ist flexibel, die Laufrichtung frei wählbar. Wer’s komfortabel mag, bucht Übernachtungspakete mit Gepäcktransport.
Dieser Winterweg ist damit nicht nur eine Alternative zu Ski, Loipen und Rodelbahn – sondern eine entspannte, landschaftsstarke Option für alle, die im Winter einfach loslaufen wollen.
Etappenübersicht
Etappe 1: Wieskirche - Kloster Rottenbuch - Soier See
Die erste Tagesetappe führt vom UNESCO Weltkulturerbe Wieskirche zum Soier See.
Länge: 21,4 Kilometer
Etappe 2: Soier See - Rochusfeld - Bad Kohlgrub
Vom Soier See geht es über die Soyermühle zum Etappenende des zweiten Tages - Bad Kohlgrub.
Länge: 16,14 Kilometer
Etappe 3: Bad Kohlgrub - Oberammergau
Eigentlich wandert man am dritten Tag von Bad Kohlgrub über den Anstieg zum Hörnle nach Oberammergau (siehe Bild). Diese Etappe ist aber nur im Sommer begehbar. Im Winter folgt man Wiesmahdweg und gelangt bei der Romanshöhe wieder auf den ausgeschilderten Meditationsweg.
Länge: 23 Kilometer
Etappe 4: Oberammergau - Döttnbichl - Benediktinerkloster Ettal
Vom Passionstheater in Oberammergau führt die vierte Tagesetappe zum Döttenbichl und von dort bis zum Kloster Ettal.
Länge: 11,16 Kilometer
Etappe 5: Benediktinerkloster Ettal - Graswangtal - Schloss Linderhof
Die fünfte Tagesetappe führt vom Kloster durch das Grasswangtal zum Endziel dem Schloss Linderhof.
Länge: 14,5 Kilometer
Tipps zur Anreise
- Mit dem Auto: Der Startpunkt an der Wieskirche ist über die A96 gut erreichbar: an der Ausfahrt Landsberg West abfahren und der B17 Richtung Füssen folgen.
- Mit Bus & Bahn: Ab München fährt man mit dem Zug nach Murnau und steigt dort in die Ammertalbahn nach Oberammergau um. Vom Parkplatz Süd/Festplatz bringen die Buslinien 9606 und 9622 Wanderer direkt zur Wieskirche.
- Mit der Deutschen Bahn (Fernverkehr): Wer aus anderen Regionen Deutschlands anreist, erreicht die Strecke am besten über die Fernverkehrsknoten München Hbf, Augsburg Hbf oder Ulm Hbf. Von dort besteht Anschluss nach Murnau und weiter ins Ammertal. Alternativ fährt ab München Garmisch-Partenkirchen im Stundentakt, wo ebenfalls Anschluss Richtung Oberammergau besteht.
- Mit dem Flugzeug: Der nächstgelegene internationale Flughafen ist München (MUC) – mit direkten Bahnverbindungen zum München Hbf und weiter nach Murnau/Oberammergau.
Für Reisende aus europäischen Nachbarländern bieten sich außerdem die Flughäfen Memmingen (FMM) oder Innsbruck (INN) an. Von beiden Standorten aus gelangt man per Bahn oder Mietwagen in rund 1,5–2 Stunden in den Naturpark Ammergauer Alpen.
Unterkünfte
Die Etappenorte haben verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten vom urigen Bauernhof über die Ferienwohnung für Selbstversorger bis hin zum Hotel mit Wellnessbereich. Mehr Information hier.
Camping ist auch im Winter möglich, bspw. hier:
Mehr Infos unter ammergauer-alpen.de