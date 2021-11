Sächsische Schweiz Rund um Schmilka und Bad Schandau

Kaum eine deutsche Mittelgebirgslandschaft wirkt so verwunschen wie die Sächsische Schweiz. Charlotte Gneuß kam schon als Kind gern hierher – und heute erst recht.

Warum? Ganz einfach: Weil das Elbsandsteingebirge hier in der Sächsischen Schweiz zu den schönsten Wandergebieten Europas gehört. Etwa 1200 Kilometer markierter Wanderwege führen hier durch üppig grüne Wälder und mystische Täler, über luftige Höhen und vorbei an bizarren Felsformationen zu immer neuen, atemberaubenden Panoramen. Zusammen mit dem tschechischen Teil des Elbsandsteingebirges, der Böhmischen Schweiz, ergeben sich hier unzählige Möglichkeiten. Eine ruhigere Mehrtagestour abseits der Touristenströme ist auch der Forststeig, den wir euch bereits im Heft und auf der Webseite vorgestellt hatten. Welche Tagestouren ihr von Schmilka und Bad Schandau aus unternehmen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel (auch als PDF zum Download).

Hinkommen: Das Dorf Schmilka ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Mit der Regionalbahn oder der SBahn aus Dresden dauert die Fahrt keine Stunde, die Fähre wartet meist schon am Bahnhof (vvo-online.de). Wer mit dem Auto anreist: A17, Abfahrt Pirna, weiter über die S172 nach Bad Schandau bis Schmilka. Elektroautos sind willkommen: Zwei Ladestationen mit je zwei Anschlüssen finden sich auf dem öffentlichen Parkplatz an der Elbe.

Unsere 5 Tagetouren-Tipps rund um Bad Schandau

1. Schrammsteinaussicht und andere Felsen

Von Bad Schandau fahrt ihr mit dem historischen Aufzug zum Ostrauer Ring. Nun den blauen Schildern bis zur Schrammsteinaussicht folgen. Weiter auf dem Gratweg Richtung Kleiner Winterberg, nach 45 Min. links den Abzweig zum »Kleinen Dom« nehmen. Die Affensteinstiege hinaufgehen (Beschilderung »Schmilka«). Am Kleinen Prebischtor und an der Bussardboofe vorbei, die »Heilige Stiege« hinab nach Schmilka. Per Fähre zurück nach Bad Schandau.

Länge 14,28 km Dauer 4:35 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 589 Meter Höhenmeter absteigend 571 Meter Tiefster Punkt 127 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.