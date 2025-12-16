Top 10: Winteraktivitäten in Schleswig-Holstein

Von November bis März treffen sich die Eisbademeisters Flensburg regelmäßig zum Winterbaden an jeweils zwei Badetagen pro Monat. Jeder Badetag wird durch einen Sponsor/Paten unterstützt. Für jeden Badenden wird ein Betrag gespendet, der sozialen Projekten in der Region zugutekommt.

Und auch in Grömitz (Ostholstein) wurde am 1. Januar "angebadet". Dieses Jahr ging es dort mit Musik von DJ Crazy Ardo in die eiskalten Ostseewellen. Nach dem Bad lädt die großzügige Wellnesslandschaft "Grömitzer Welle" zu einer wohltuenden Entspannung ein.