Top 10: Winteraktivitäten in Schleswig-Holstein

Entdecke Nord- und Ostsee im Winter: Von Lama-Wanderungen über Bernsteinführungen bis hin zu Fackelwanderungen. Erlebe die Ruhe und Gelassenheit der Küste. Tauche ein in die winterliche Atmosphäre und genieße die Schönheit der Natur Schleswig-Holsteins ganz im oben im Norden Deutschlands.
Top 10 Winteraktivitäten
Winter-Wattwanderung auf Eiderstedt
Still, wild, einzigartig – auch im Winter ist eine Wattwanderung auf der Halbinsel Eiderstedt ein ganz besonderes Erlebnis. Die Schutzstation Wattenmeer bietet ganzjährig geführte Touren in St. Peter-Ording und Westerhever an. Dabei entdecken Teilnehmende die faszinierende Welt des Wattenmeers – von den Salzwiesen bis hin zu den Tieren, die hier leben, wie Wattwürmer, Muscheln oder Vogelarten. Besonders im Winter zeigt die Wattlandschaft eine ganz eigene, stille Schönheit, die einen Besuch unvergesslich macht. Neben klassischen Wattwanderungen gibt es auch thematische Touren, wie Strand- und Salzwiesenspaziergänge, Nachtwanderungen oder auch familienfreundliche Entdeckungsrunden. Mehr Wattwanderung-Infos
Eutin – Aktive Auszeiten mit wunderschöner Aussicht
Eutin ist der perfekte Ort, um Kultur und Natur auch in der kalten Jahreszeit zu verbinden. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv an der frischen Luft zu bewegen. Die knapp 20 Kilometer lange Wanderroute Felder und Seen Rundweg führt vorbei an Eutins vier großen Seen, durch die Altstadt, entlang von Ufern, durch Felder und naturnahe Wälder. Besonders an den hügeligen und steilen Seeufern bieten sich beeindruckende Weiten und traumhafte Ausblicke. Für alle, die es kürzer mögen, ist die Gesundheitswanderung rund um den malerischen Großen Eutiner See ideal. Der 8,6 Kilometer lange Rundweg ist mit zehn Stationen ausgestattet, die Tafeln mit Atemübungen und (natur-)bewusstseinsfördernden Aufgaben zum Nachmachen bereithalten.
Nordstrand – Radfahren und Wandern am Deich
Auf Nordstrand halten sich Gäste beim Radfahren fit. Gut ausgebaute Radwege am Deich und durchs grüne Marschland laden auf eine Tour ein, begleitet vom Blöken der Deichschafe. Wer direkt am Meer radelt, stärkt in der salzhaltigen Luft die eigenen Abwehrkräfte. An Tagen, an denen der Wind grundsätzlich von vorne kommt, hilft der Schub vom E-Bike. Auch Spaziergänge und Wanderungen sind im Winter ideal. Ein Highlight ist der Klimadeich am Norderhafen, mit barrierefreiem Panoramaweg, Verweilzonen und Thementafeln. Vom Fährhafen bis Norderhafen kann man direkt auf dem Deich flanieren. Zudem bietet die Schutzstation Wattenmeer auch im Winter Wattwanderungen an. Drei schöne Fahrradtouren gibt's hier
Winternatur quer durch die Holsteinische Schweiz
Die Holsteinische Schweiz mit ihrer sanft hügeligen Landschaft ist auch im Winter ein echtes Paradies für Wanderfreunde. Auf über 270 Kilometern bietet der Naturpark verschneite Pfade, ruhige Forstwege und malerische Dorfstraßen, um die stille Schönheit der Region zu genießen. Wanderer können zwischen 27 ausgeschilderten Rundwegen, einem Fernwanderweg und zahlreichen unmarkierten Routen wählen. Zudem führen zwei Pilgerrouten durch die idyllische Landschaft. Mehr zur Winter- und Weihnachtszeit
Robbenwatching und Anbaden auf Helgoland
Auf Helgoland kommen kleine Pölsterchen schnell in Gefahr: Ohne Taxi bleibt Bewegung unvermeidlich. Die "Helgoländer Gesundheitsprogramme" bieten Spaziergänge, Jogging oder Walking – individuell anpassbar dank der abwechslungsreichen Landschaft und Höhenmeter. Ein Highlight im November ist die Geburt von Kegelrobben auf der Düne, Deutschlands größter freilebender Kolonie. Der Wintererlebnispfad ermöglicht sicheres Beobachten, mit Panoramawegen, Bohlenstegen und Aussichtsplattformen. Mehr Infos zur Tierwelt Schleswig-Holsteins
Strandsegeln zu jeder Jahreszeit in St. Peter-Ording
Strandsegeln am Strand von St. Peter-Ording bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Natur und Atmosphäre der Nordseeküste zu genießen. Die weiten, scheinbar endlosen Sandstrände locken das ganze Jahr über mit perfekten Bedingungen für dieses besondere Vergnügen. Mit einem dreirädrigen Strandsegler, der leise vom Wind angetrieben wird, können sowohl Wassersportbegeisterte als auch Anfänger die Faszination dieses Sports erleben. Die Kurse bieten eine theoretische und praktische Einführung, inklusive aller wichtigen Sicherheitshinweise. Bei günstigem Wind sausen die Teilnehmenden oft schon am ersten Tag über den Strand. Mehr zum Strandsegeln hier
Bernsteinführung in der Lübecker Bucht
Ein besonderes Highlight ist hier die beliebte Bernsteinführung. Täglich spült das Meer Bernsteine an, und Natur-Guides zeigen den Teilnehmenden, wie und wo sich das "Gold der Ostsee" am besten finden lässt. Neben der Suche nach den wertvollen Steinen erfahren die Teilnehmenden spannende Geschichten und Mythen rund um das fossile Harz. Besonders in den kühleren Monaten sind die Bedingungen für die Bernsteinsuche ideal und gefundene Schätze dürfen natürlich behalten werden. Die Führungen finden im Winter insgesamt zehnmal in Pelzerhaken und Sierksdorf statt. Den Veranstaltungskalender gibt's hier
Erfrischender Start ins neue Jahr: Anbaden in der Ostsee
Von November bis März treffen sich die Eisbademeisters Flensburg regelmäßig zum Winterbaden an jeweils zwei Badetagen pro Monat. Jeder Badetag wird durch einen Sponsor/Paten unterstützt. Für jeden Badenden wird ein Betrag gespendet, der sozialen Projekten in der Region zugutekommt.
Und auch in Grömitz (Ostholstein) wurde am 1. Januar "angebadet". Dieses Jahr ging es dort mit Musik von DJ Crazy Ardo in die eiskalten Ostseewellen. Nach dem Bad lädt die großzügige Wellnesslandschaft "Grömitzer Welle" zu einer wohltuenden Entspannung ein.
Eiswelt Scharbeutz – die größte Eisbahn Schleswig-Holsteins
In der Eiswelt Scharbeutz können Gäste den Winter von seiner schönsten Seite genießen. Auf zwei großen Echteisflächen lässt es sich wunderbar Schlittschuhlaufen, verbunden durch Norddeutschlands längste Schlittschuhschleife. Diese führt durch den stimmungsvoll beleuchteten Kurpark und über eine eigene Brücke über den Kurparksee. Für noch mehr Action sorgt die separate Eisstock-Arena, die Spaß und Teamgeist garantiert. Die Eiswelt Scharbeutz ist noch bis zum 16. Februar 2025 im Kurpark geöffnet. Mehr Infos zur Eiswelt hier
Discgolf in Kellenhusen
Kellenhusen ist nicht nur im Sommer ein beliebtes Ziel, sondern auch in der kalten Jahreszeit. Ein Highlight ist hier Discgolf – eine besondere Freizeitaktivität, die Spaß, Sport und Naturerlebnis perfekt vereint. Eine Mischung aus Golf und Frisbee, die Teilnehmende direkt am Südstrand genießen können. Die Discgolf-Anlage in Kellenhusen gehört zu den größten in Deutschland und bietet 22 spannende Bahnen mit Ostseeblick. Es sind keine Vorkenntnisse nötig und der Sport kann von allen Altersschichten gespielt werden. Leihscheiben und Zubehör gibt es gegen eine Pfandgebühr im Tourismus-Service. Die öffentliche Anlage ist ganzjährig nutzbar, kostenlos und immer zugänglich.
Ausrüstungstipps
Mehr Wandertipps in Schleswig-Holstein
Rotes Kliff Wanderung
Gleich mehrere Sylter Highlights erlebt man bei einer Wanderung auf dem Roten Kliff an der Westküste der Insel. Von Wenningstedt führt der Weg über die ikonischen Strandtreppen an der Sandklippe entlang nach Kampen. Von der 52 Meter hohen Uwe Düne ergibt sich ein Ausblick über ganz Sylt bis zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Im Restaurant Sturmhaube lockt eine Stärkung bevor es am Kampener Leuchtfeuer vorbei am Nordseestrand zurück nach Wenningstedt geht.
7,3 km, 47 hm
Fehmarn-Umrundung
Fehmarn ist die drittgrößte Insel Deutschlands und über eine Brücke einfach zu erreichen. An der Ostsee-Küste entlang kann man Fehmarn in vier Tagen umrunden und entdeckt Naturschutzgebiete wie das Westermarkelsdorfer Huk und Wallnau, mehrere Binnenseen und urige Leuchttürme.
70 km, 130 hm
Schlei-Eider-Elbe-Weg
Die Westvariante des E1 führt als Schlei-Eider-Elbe-Weg (SEE) in 12 Etappen von Schleswig nach Hamburg-Blankenese. Von der Schlei über die Eider bis zur Elbe wandert man durch eine geschichtsträchtige Landschaft. Nicht nur Sehenswürdigkeiten locken entlang des Weges, sondern auch Moore, ruhige Wälder und historische Grabanlagen.
260 km, 2150 hm
Nord-Ostsee-Wanderweg
In fünf Tagen kann man nicht nur Schleswig-Holstein durchqueren, sondern beide Meere erleben, die an Deutschland angrenzen. Von Meldorf an der Nordsee führt der Nord-Ostsee-Wanderweg durch die vielfältige Binnenlandschaft im hohen Norden bis zur Landeshauptstadt Kiel an der Ostsee. Marsch und Geest, das Östliche Hügelland und zahlreiche Hünengräber liegen auf der Strecke. Am Nord-Ostsee-Kanal gibt es riesige Schiffe zu sehen, die ihre Waren in die weite Welt transportieren.
117 km, 510 hm
E1 Hauptweg
Abwechslungsreich und keinesfalls langweilig ist der Europäische Fernwanderweg E1 in Schleswig-Holstein. Von Kupfermühle an der Grenze zu Dänemark bis Hamburg-Blankenese bringt er einen zu vielen Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten. Teilweise geht es an der Ostseeküste entlang, ein Highlight ist die Seenlandschaft rund um Plön in der Holsteinischen Schweiz. Nach Lübeck folgt das bezaubernde Naturschutzgebiet Hellbachtal, bis man nach circa 17 Etappen die Hansestadt Hamburg erreicht.
ca. 470 km, 1220 hm
Naturparkweg
Ähnlich zum E1 verläuft der Naturparkweg von Norden nach Süden, allerdings im Binnenland und ohne Besuch der Großstädte. Start ist in Maasholm an der Ostsee im Naturpark Schlei. An dem schmalen Meeresarm vorbei erreicht man den Naturpark Hüttener Berge, eine von Gletschern geformte Hügellandschaft. Entlang des Nord-Ostsee-Kanals geht es Richtung Kiel, doch der Weg biegt vorher in den Naturpark Westensee ab. Im Wardersee kann man noch einmal baden, bevor es in den Naturpark Aukrug geht. Hier wurde das Flussbett der Stör renaturiert und bietet einen wichtigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen von Arnika bis Heckenrind. Brokstedt ist das Ziel der neuntägigen Wanderung durch vier der sechs Naturparke von Schleswig-Holstein.
180 km, 940 hm