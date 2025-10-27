<p data-start="290" data-end="691">Hoch über dem Lennetal im Sauerland thront die Burg Altena – ein geschichtsträchtiger Ort, der 1914 als Heimat der ersten Jugendherberge der Welt in die Geschichte einging. Bis heute zieht die eindrucksvolle Höhenburg Wandernde aus nah und fern an. Besonders im Herbst, wenn sich die Wälder in leuchtende Farben tauchen und Nebel über der Lenne liegt, entfaltet die Region ihren ganz eigenen Zauber.</p><p data-start="693" data-end="1161">Die Burg Altena selbst ist ein architektonisches Schmuckstück des Mittelalters. Sie erhebt sich auf dem Sporn des Klusenbergs und bietet nicht nur einen herrlichen Blick ins Tal, sondern auch einen Einblick in über 800 Jahre Geschichte.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Drei empfehlenswerte Touren im Herbst</h3><ol class="text" data-start="1990" data-end="2898"><li><b>Kurze Rundtour zur Burg Altena: </b>Ein einfacher Rundweg (ca. 4,4 km) startet am Parkplatz "Langer Kamp" im Tal, führt das Talbett entlang und dann den Aufstieg zum Burgberg hoch – ideal für eine halbe Tagesetappe.</li><li><b>Themenweg Drahthandelsweg & Burg Altena: </b>Wer etwas mehr Zeit mitbringt: Auf dem historischen Drahthandelsweg wandert man entlang eines alten Handelswegs der Drahtindustrie und erreicht schließlich die Burg Altena. Im Herbst sind die Abschnitte durch Wald und Höhen gut für farbenfrohe Aufnahmen.</li><li><b>Längere Tour: Von der Dechenhöhle zur Burg Altena: </b>Ca. 17 km anspruchsvollere Strecke, mit einem eindrucksvollen Aufstieg, Waldpassagen, Aussichtspunkten und dann Abschluss an der Burg. Eine gute Herbstwanderung für aktive Wandernde.</li></ol><h3>Weitere Wander-Highlights in Nordrhein-Westfalen</h3><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p>