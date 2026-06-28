Geheimtipp Cascata del Ponale & weitere Abenteuer am Gardasee

Canyoning in den wilden Schluchten von Garda Trentino Die Region Garda Trentino ist bekannt für ihre spektakulären Schluchten und Wildbäche, die sich perfekt für Canyoning eignen. Besonders beliebt ist der Wildbach Massangla, der durch das Ledrotal fließt. Hier kannst du durch enge Schluchten klettern, dich in natürliche Pools abseilen und die Kraft des Wassers hautnah erleben. Lokale Anbieter wie MountainLive organisieren geführte Touren, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.

Ein weiteres Highlight ist die Schlucht des Rio Nero, die mit ihren steilen Felswänden und kristallklaren Wasserbecken beeindruckt. Diese Touren bieten nicht nur Nervenkitzel, sondern auch die Möglichkeit, die unberührte Natur der Region aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.

Klettersteige entlang der Wasserfälle Für Kletterfans bietet Garda Trentino eine Vielzahl an Klettersteigen, die direkt an oder in der Nähe von Wasserfällen verlaufen. Besonders spektakulär ist der Klettersteig "Ferrata Signora delle Acque" am Wasserfall Rio Ruzza. Diese technisch anspruchsvolle Route führt direkt entlang des tosenden Wassers und bietet atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Landschaft.

Ein weiteres Highlight ist der Klettersteig am Varone-Wasserfall, der sich nur wenige Kilometer von Riva del Garda entfernt befindet. Hier kannst du die beeindruckende Schlucht und den 100 Meter hohen Wasserfall aus nächster Nähe erleben. Die Kombination aus Kletterabenteuer und Naturerlebnis macht diese Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eisklettern an den Nardis-Wasserfällen Im Winter verwandeln sich die Wasserfälle der Region in beeindruckende Eisformationen, die Eiskletterer aus der ganzen Welt anziehen. Besonders bekannt sind die Nardis-Wasserfälle im Naturpark Adamello-Brenta. Mit einer Höhe von 130 Metern bieten sie ideale Bedingungen für anspruchsvolle Klettertouren.

Die gefrorenen Wasserfälle sind nicht nur ein Paradies für erfahrene Kletterer, sondern auch ein beeindruckendes Naturschauspiel. Lokale Bergführer bieten Kurse und geführte Touren an, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung und winterlicher Landschaft macht das Eisklettern in Garda Trentino zu einem einzigartigen Erlebnis.

Geheimtipp: Die Cascata del Ponale Ein echter Geheimtipp für Abenteurer ist die Cascata del Ponale, ein versteckter Wasserfall, der nur vom Wasser aus erreichbar ist. Mit dem SUP oder Kajak paddelst du entlang der Felswände der Rocchetta und entdeckst dabei kleine Buchten mit türkisblauem Wasser. Der Wasserfall selbst liegt in einer schmalen Felsspalte und bietet ein beeindruckendes Naturschauspiel.

Diese Tour ist besonders für diejenigen geeignet, die abseits der bekannten Pfade unterwegs sein möchten. Die Kombination aus Wassersport und Naturerlebnis macht die Cascata del Ponale zu einem unvergesslichen Highlight in Garda Trentino.