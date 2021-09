Cortina d’Ampezzo Basis für Touren in den Ampezzaner Dolomiten

Tipps zur Planung eurer Reise

Mit dem Auto über die Brennerautobahn und durchs Pustertal bis Toblach, von dort über die SS 51 nach Cortina d’Ampezzo. Mit der Bahn z. B. von München über Franzensfeste nach Toblach und mit dem Anschlussbus (sad.it) nach Cortina d’Ampezzo (45 Minuten). Info: bahn.de, serviziampezzo.it Rumkommen: Wer kein Auto dabei hat, kann auf das Bus-Netz zurückgreifen, Fahrpläne: serviziampezzo.it. Einige Berghütten sind gut mit der Seilbahn zu erreichen. Die Lagazuoi-Seilbahn verkehrt z. B. in der Sommersaison (12. Juni bis 24. Okt.) von 9 Uhr bis 17 Uhr alle 15 Minuten, der 5-Torri-Sessellift von 9 Uhr bis 16 Uhr 30. 5torri.it, lagazuoi.it

Wer kein Auto dabei hat, kann auf das Bus-Netz zurückgreifen, Fahrpläne: serviziampezzo.it. Einige Berghütten sind gut mit der Seilbahn zu erreichen. Die Lagazuoi-Seilbahn verkehrt z. B. in der Sommersaison (12. Juni bis 24. Okt.) von 9 Uhr bis 17 Uhr alle 15 Minuten, der 5-Torri-Sessellift von 9 Uhr bis 16 Uhr 30. 5torri.it, lagazuoi.it Orientieren: Die Carta Turistica »Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo«, 1 : 25 000, 7,50 Euro und den Wanderführer »Hiking In The Ampezzo Dolomites« (englisch), 10 Euro, beide herausgegeben vom Naturpark Dolomiti d’Ampezzo, bekommt man u.a. beim Info-Büro des Naturparks in der Via Frenademez 1 (Ciasa de Ra Regoles) in Cortina d’Ampezzo. Ebenfalls empfehlenswert: Rother Wanderführer »Dolomiten 6«, 14,90 Euro und Kompass Wanderkarte Nr. 617 »Cortina d’Ampezzo, Dolomiti Ampezzane«, 1 : 25 000, 9,99 Euro. Tipp: Wer sich für die Pflanzenwelt der Dolomiten interessiert (und Italienisch versteht), kann sich den Pflanzenführer »Atlante floristico delle Dolomite D’Ampezzo« (270 Seiten) auf der Internetsite des Naturparks Dolomiti d’Ampezzo kostenlos herunterladen: dolomitiparco.com Materiali Pubblicazioni

Die Carta Turistica »Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo«, 1 : 25 000, 7,50 Euro und den Wanderführer »Hiking In The Ampezzo Dolomites« (englisch), 10 Euro, beide herausgegeben vom Naturpark Dolomiti d’Ampezzo, bekommt man u.a. beim Info-Büro des Naturparks in der Via Frenademez 1 (Ciasa de Ra Regoles) in Cortina d’Ampezzo. Ebenfalls empfehlenswert: Rother Wanderführer »Dolomiten 6«, 14,90 Euro und Kompass Wanderkarte Nr. 617 »Cortina d’Ampezzo, Dolomiti Ampezzane«, 1 : 25 000, 9,99 Euro. Tipp: Wer sich für die Pflanzenwelt der Dolomiten interessiert (und Italienisch versteht), kann sich den Pflanzenführer »Atlante floristico delle Dolomite D’Ampezzo« (270 Seiten) auf der Internetsite des Naturparks Dolomiti d’Ampezzo kostenlos herunterladen: dolomitiparco.com Materiali Pubblicazioni Informieren: lagazuoi.it, cortinadelicious.it, dolomitiparco.com. Oder am Info-Point Cortina (Corso Italia, 81).

Übernachtungsmöglichkeiten

Am Federa-See liegt das Rifugio Croda da Lago (2046 m) mit Blick auf gewaltige Bergwände. Zur Entspannung steht mitten in der Natur ein Saunabottich. Hüttenwirtin Monica ist bekannt für ihren hausgemachten Strudel. 33 Euro (Mehrbettzimmer), Frühstücksbuffet: 10 Euro. crodadalago.it Eigenes Dach: Rotfichten und Lärchen beschatten den Campingplatz am Boite-Fluss drei Kilometer nördlich von Cortina d’Ampezzo. Er liegt direkt am Wanderwegenetz und am Dolomitenradweg. Eine Person, Zelt, Auto, in der Hauptsaison (Juli/August): 22,50 Euro. Tel. 00 39/04 36/50 57, campingolympiacortina.it

Gerhard Eisenschink Schon allein für den Apfelstrudel von Hüttenwirtin Monica lohnt die Tour zum Rifugio Croda da Lago.

Einkehr

Auf der Terrasse des Rifugio Dibona sitzt man zu Füßen der gewaltigen Tofana, blickt weit über die Bergwelt und lässt sich mit Gerichten wie Ravioli mit Roter Bete und Ricotta verwöhnen. Tel. 0039/ 0436/860294 Feinschmecker-Hütte: Für seine gute Küche ist das Rifugio Averau nahe der 5 Torri bekannt. Es bietet Pasta mit frischen Wildkräutern und Wildgerichte, zur Nachspeise gibt es Süßes wie Prosecco-Torte mit Makronen. rifugioaverau.it

Tipps von Reiseautorin Sylvia Lischer

Mit Luft: Die Gegend um Cortina d’Ampezzo ist bekannt für ihre Klettersteige. Die leichtesten sind auch für Anfänger (mit Klettersteigausrüstung) gut zu meistern. Übersicht: dolomiti.org/de Cortina Erlebnisse Klettersteige

Die Gegend um Cortina d’Ampezzo ist bekannt für ihre Klettersteige. Die leichtesten sind auch für Anfänger (mit Klettersteigausrüstung) gut zu meistern. Übersicht: dolomiti.org/de Cortina Erlebnisse Klettersteige Mit Guide: Die Bergführer-Vereinigung von Cortina d’Ampezzo stellt erfahrene Bergführer ab für größere und kleinere Touren. guidecortina.com

Die Bergführer-Vereinigung von Cortina d’Ampezzo stellt erfahrene Bergführer ab für größere und kleinere Touren. guidecortina.com Mit Rad: Auf der stillgelegten Bahntrasse der Dolomitenbahn führt der Dolomitenradweg über Viadukte, durch Tunnel, Wälder und am Boite-Fluss entlang. Ab Cortina bieten sich die Abschnitte nach Toblach (30 km) und Calalzo di Cadore (30 km) an. bahntrassenradwege.de

Unser Reisebericht aus den Dolomiten

Es geht gleich spannend los. Der Weg führt bergab zu einem rauschenden Bach und auf einer Brücke hinüber. Dann zwirbelt er sich bergauf zur nächsten Brücke über das sprudelnde Nass. Nach wenigen Schritten gleiten die Blicke über das wuchtige Tofane-Massiv mit seinen drei Gipfeln und die fünf Felsnadeln der Cinque Torri – beide herausragend schöne Formationen der Dolomiten um Cortina d’Ampezzo. Doch so faszinierend die Gipfel rund 80 Kilometer Luftlinie östlich von Bozen sind: Als Wegweiser für unsere fünf Touren durch die Ampezzaner Dolomiten haben Alessandro und ich uns nicht den Fels, sondern eines der vier Elemente erkoren: Wir wollen den Spuren des Wassers folgen. Denn die Dolomiten wurden zwar zu Recht vor allem wegen ihrer Berge 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe gekürt, verfügen aber über einen ebenso bezaubernden Naturschatz an Quellen, Seen, Flüssen und Wasserfällen in ihren Tälern, Schluchten und auf ihren Hochebenen. Heute soll das Wasser uns zum Lago Federa und zum Felsmassiv Croda da Lago führen...den kompletten Reisebericht lest ihr in der neuen OUTDOOR-Ausgabe 10/2021 – im Kiosk und online als E-Paper.

Santifaller-Photography OUTDOOR 10/2021

Weitere Tipps für die Dolomiten

Hier die 5 Top-Touren inklusive gpx-Download:

Weitere Toureninfos in der Region liefern auch die Wanderführer Dolomiten 6: Rund um Cortina d’Ampezzo und Dolomiten 5: Sexten, Toblach, Prags aus dem Bergverlag Rother (je 12,90 Euro).

Unterwegs helfen die Kompass Wanderkarten Nr. 617 "Cortina d’Ampezzo, Dolomiti Ampezzane" und Nr. 047 "Drei Zinnen", 1:25.000, je 7,95 Euro.

Geschichtliches erfahren Sie im Buch: "Dolomiten. Krieg in den Bergen" von M. Wachtler und G. Obwegs, 21,90 Euro.

Anreise nach Cortina d'Ampezzo

Mit dem Auto:

Cortina wird in Nord-Süd-Richtung von der so genannten "Alemagna", der Staatsstraße Nr. 51, in Ost-West-Richtung von der Dolomiten-Staatsstraße "48bis" durchquert. Die Autobahnausfahrten für Cortina sind Belluno im Süden der A27 (72 km) und Brixen im Norden der Brennerautobahn A22 (87 km).

Mit dem Zug:

Vom Bahnhof Venedig-Mestre erreicht man mit dem bequemen Transfer ‘Cortina Express‘ Cortina d’Ampezzo in weniger als zwei Stunden.

Mit dem Flugzeug:

Die nächstgelegenen Flughäfen sind Venedig (Marco Polo, 160 km), Treviso (Canova, 130 km). Zum Flughafen Marco Polo und zum Bahnhof Venezia-Mestre besteht mehrmals täglich ein Bustransfer.

Übernachten in Cortina d'Ampezzo

Hotel Al Larin

Zwei Kilometer entfernt von der Innenstadt Cortinas bietet es Wanderern eine gemütliche Basis; die Touren beginnen direkt vor der Haustür.

DZ mit Frühstück 110 Euro.

Tel. 0039/0436/861341, www.hotelallarin.com

Park Hotel Faloria

Viersterne-Hotel besitzt einen schönen Wellnessbereich mit Pool und Sauna. Es liegt etwas außerhalb von Cortina, der Fußweg dauert eine halbe Stunde.

DZ mit Frühstück 110 Euro.

Tel. 0039/0436/2959, www.parkhotelfaloria.it

Hotel Montana

Direkt in der Fußgängerzone gelegen, ist es das richtige Quartier für alle, die gern Einkaufsbummel unternehmen und durch Cafés ziehen.

DZ mit Frühstück gibt es ab 120 Euro.

Tel. 0039/0436/862126, www.cortina-hotel.com

Camping Cortina

Sechs Kilometer außerhalb von Cortina beherbergt seit 1957 Urlauber mit Zelt oder Reisemobil.

Tel. 0039/0436/867575, www.campingcortina.it

Essen & Kultur in Cortina d'Ampezzo

Restaurant El Zoco

Das Restaurant El Zoco liegt in der via Cademai 18 ist eine von Cortinas besten Adressen für Wildgerichte.

Tel. 0039/0436/860041, www.elzoco.it

Ristorante Pizzeria Il Ponte

Das Ristorante Pizzeria Il Ponte in der via B. Franchetti 8 begeistert Freunde guter Holzofenpizza mit seinem Können.

Tel. 0039/0436/867624

Gelateria Edy

Die Bar Gelateria Edy in der via G. Marconi 12/a stellt Eis nach Traditionsrezepten her - ein Gedicht!

Tel. 0039/0436/860427

Sternwarte Helmut Ullrich

Auf dem Col Drusciè (1780 m) kann man wunderbar den Sternenhimmel über den Bergen bestaunen. Unten in Cortina d'Ampezzo gibt das Planetarium Nicolò Cusano Auskunft über Himmelskörper. Mehr Informationen unter www.cortinastelle.it

Neben Infos und Exponaten zur Natur und Sagenwelt der Dolomiten gibt es im Dolomythos in Innichen eine Fotoausstellung und einen Film über den Krieg zu sehen. Fundstücke zum Thema zeigt auch das Museum über den Ersten Weltkrieg auf dem Valparola-Pass. Info: www.dolomiti.org/lagazuoi.

Noch mehr Infos:

CORTINA TURISMO - Member of BEST OF THE ALPS

Via Marconi, 15/B

I - 32043 Cortina d'Ampezzo - BL

Tel. +39.0436.866.252

cortina.dolomiti.org

Kriegshistorie: www.grandeguerra.dolomiti.org

Weitere Dolomiten-Highlights:

