Lage & Charakter der Touren im Antronatal Das Antronatal ist ein Teil der Ossola-Talebene, die noch weitestgehend vom Massentourismus verschont geblieben ist. Hier kann man einen Wanderurlaub verbringen, bei dem man auf einfache und natürliche Art abschalten kann. In der Regel kommen Wandernde mit großem Rucksack beladen auf dem Weitwanderweg GTA in den Naturpark Alta Valle Von hier geht es dann weiter auf zwei Etappen Richtung Südosten durch das Antronatal, eines der am wenigsten bekannten Seitentäler der Ossola. Sein oberster Teil wurde 2009 als Parco Naturale Alta Valle Antrona eingerichtet, der jüngste Naturpark des Piemonts. Ein Gebiet mit einer Fläche von fast 80 Quadratkilometern und einem gewaltigen Höhenunterschied: Zwischen den 3656 Metern des Berggipfels Pizzo d’Andolla im Nordwesten des Parks und der Gemeinde Borgomezzavalle nur 15 Kilometer weiter im Südosten beträgt er gut 3000 Meter. Die beste Reisezeit ist wegen der Höhenlage daher nur der Zeitraum von Mitte Juni bis Ende September geeignet. Abschnittweise kann noch bis Mitte Juli Schnee liegen. Die gesamt GTA führt über Saumpfade und leicht begehbare Wegen, die zahlreichen mit weiß-roten Markierungen ausgestattet sind.

Wie komme ich ins Valle Antrona? Mit der Bahn kommt man von Karlsruhe in fünf Stunden nach Domodossola (umsteigen in Basel und Brig) und wechselt am Bahnhof in den Bus nach Antronapiana. Den Fahrplan dazu findet man auf comazzibus.com. Mit dem Auto folgt man ab Villadossola der SS 33, die den Simplon-Pass mit dem Lago Maggiore verbindet, immer der Beschilderung in Richtung Valle Antrona nach.

Wie und wo kann ich mich über das Antronatal informieren? Die beste Karte bietet Geo4Map. Man benötigt das Blatt 7, Valle Antrona, 1:25:000, 14,95 Euro.

Auf sentieriincammino.it werden interessante Wanderungen auch vom Antronatal mit Karte, Höhenprofil und GPS-Track vorgestellt.

Eine genaue Wegbeschreibung und alle Infos zur GTA finden sich im kompakten roten Büchlein: GTA – Grande Traversata delle Alpi von Iris Kürschner und Dieter Haas, Bergverlag Rother, 2021, 18,90 Euro.

Zum Schmökern, aber auch mit vielen handfesten Infos: Bildband GTA, Bergverlag Rother, Iris Kürschner, Dieter Haas, 39,90 Euro.

Der Wanderführer Ossola von Tim Shaw (Bergverlag Rother, 2019, 14,90 Euro) beinhaltet auch vier Wanderungen im Antronatal. Welche Unterkünfte sind empfehlenswert? Alpe Cheggio: In der Siedlung am Lago Alpe dei Cavalli stehen zwei Unterkünfte zur Verfügung. Das Albergo Alpino Cheggio mit Doppelzimmern, 65 Euro pro Person, albergoalpinocheggio.it, und das Rifugio Città di Novara mit Mehrbettzimmer, Tel. 0039/0324/571256, valleantrona.com

Rovesca: Wohnen wie im Museum. Die Casa Antica Rovesca in Rovesca bietet neben Gästezimmern auch eine Selbstversorgerküche. Infos: valleantrona.com/it/casaanticarovesca/, 120 Euro pro DZ. Ansonsten wird man (vom selben Besitzer) bestens in der Albergo Pineta am Lago Antrona verpflegt. Reservierung: Tel. 0039/340/2987363.

Alpe Colma: Das Rifugio Alpe Colma besticht durch seine Lage, seine Gastfreundschaft und Kulinarik. Sensible schätzen den Schutz vor Elektrosmog, von Mitte Juni bis Mitte September geöffnet, 55 Euro pro Person, Tel. 0039/347/9020098, rifugidelpiemonte.it/rifugioalpe-la-colma/

Das Rifugio Alpe Colma besticht durch seine Lage, seine Gastfreundschaft und Kulinarik. Sensible schätzen den Schutz vor Elektrosmog, von Mitte Juni bis Mitte September geöffnet, 55 Euro pro Person, Tel. 0039/347/9020098, rifugidelpiemonte.it/rifugioalpe-la-colma/ Zelten: Idyllisch liegt der Campeggio Le Betulle im Waldhain von Rovina nahe Antronapiana, Tel. 0039/0324/51892. Infos: campeggiolebetulle.it

Iris Kuerschner Die Hüttenwirte Olindo und Patrizia fertigen im Rifugio Alpe della Colma Gnocchi aus besten Zutaten und servieren sie gleich frisch ihren Gästen.

Pizzaiolo aus Napoli: Neben regionalen Spezialitäten hat sich das Albergo Ristorante Lago Pineta auch mit Pizza einen Namen gemacht. Eigens dafür ist ein Pizzaiolo aus Napoli angestellt. Unter den Pizzen finden sich originelle Kreationen, beispielsweise mit Zucchinicreme. Nahe dem Lago di Antrona, geöffnet Mai bis Oktober, Tel. 0039/0324/51808.

Eiszeit: Das beste Eis, selbstgemacht mit frischen Zutaten, schleckt man in der Bar La Tana di Cip e Ciop im Dörfchen Rivera (gehört zu Viganella), die die zwei munteren Cousinen Miriam und Marcella führen. Tel. 0039/347/2336042

Umfangreiche Informationen zu Unterkünften, Ausflugszielen und Outdoor-Aktivitäten findet man auch auf Deutsch auf der Website des Tourismusverbands distrettolaghi.it sowie bei visitossola.it. Valle Antrona – Piemont – Touren, Karten, Höhenprofile

1. Auf der GTA durchs Antronatal Eine Mulattiera (Maultierpfad) führt am ersten Tag aus Domodossola über Monte Ossolano und Terme di Bognanco zum Rifugio Alpe Laghetto hinauf (ca. 6 h). Am nächsten Tag geht es über den Passo della Preia ins Antronatal und dann auf einem Höhenweg oberhalb des Lago Alpe dei Cavalli zur Alpe Cheggio (ca. 6 h). An Tag drei steigst du nach Antronapiana hinab und folgst dem Talweg von Dorf zu Dorf. Noch vor Rivera wandert man dann sehr steil zum Rifugio Alpe Colma hinauf (ca. 5,5 h). Zum Abschluss steht eine kurze Tagesetappe an: Es geht über die Alpe Prer ins Anzascatal hinab und weiter nach Molini di Calasca (ca. 2 h).

Länge 47,44 km Dauer 27:40 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 3686 Meter Höhenmeter absteigend 3480 Meter Tiefster Punkt 275 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

2. Wanderung zum Rifugio Andolla Von der Siedlung Alpe Cheggio wanderst du am Stausee des Bacino dei Cavalli entlang talein und über die Alpe Piana Ronchelli zum Rifugio Andolla. Von der Hütte weiter in den Talkessel auf schmalem Pfad durch eine Steilflanke. Die heiklen Stellen sind mit Ketten gesichert. Kurz vor der Alpe Camasco links halten und hinunter zum Torrente Loranco wandern, dann an diesem entlang talauswärts.

Länge 13,67 km Dauer 5:36 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 607 Meter Höhenmeter absteigend 607 Meter Tiefster Punkt 1492 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

3. Wanderung zum Lago di Antrona Antronapiana gilt als Hauptort des Antronatals. Aus dem Zentrum geht es in den uralten Saumweg der »Strada Antronesca«, markiert mit COO, bergwärts zum Lago di Antrona. Am besten umrundet man den See gegen den Uhrzeigersinn. Wer will, kann im Ristorante Pineta Station machen und anschließend über die Alpe Russi (weitere Einkehrmöglichkeit) absteigen und nach Antronapiana zurückkehren.

Länge 6,62 km Dauer 2:04 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 244 Meter Höhenmeter absteigend 244 Meter Tiefster Punkt 903 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

4. Wanderung nach Bordo und zur Alpe Cavallo Vom Dorfplatz Viganello wanderst du zuerst zur Hauptstraße und dann auf dem Wanderweg nach Rivera. Durch das Dorf aufsteigen zum Wanderpfad nach Bordo. Von Bordo gehst du in den Nachbarweiler Cheggio hinab. Dann führt der Weg steil durch Kastanien- und Buchenwald auf die aussichtsreiche Kuppe der Alpe Cavallo. Der Höhenweg zieht ins schluchtähnliche Val Balmel, quert den Bach und leitet dann auf der anderen Seite wieder hinaus. Über die Alpe la Beula gelangst du zur Alpe Barco; von hier führt eine schöne Mulattiera (ein Maultierpfad) wieder zum Ausgangspunkt Viganello hinab.

Länge 9,88 km Dauer 5:05 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 879 Meter Höhenmeter absteigend 864 Meter Tiefster Punkt 574 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

Noch drei Tipps von Autorin Iris Kürschner

SEERUNDE: Nordostseitig über dem Lago Alpe dei Cavalli balanciert ein Höhenweg, der eine abwechslungsreiche Umrundung des hübschen Stausees ermöglicht. Am schönsten ist die Tour im Bergfrühling. WALLFAHREN: Alljährlich am 3. Sonntag im Juli findet seit Jahrhunderten die Autaini dei Set Frei statt. Mit ihren 24 Kilometern giltsie als längste Prozession der Alpen. Die ausladende Gebirgsrunde im vorderen Antronatal startet an der Kirche des Ortes Montescheno. APÉRO: Die Jugend trifft sich gerne abends im Chalet Antrona beim Sportplatz von Antronapiana, wo man auch gut speist.

Iris Kuerschner Am Croce del Cavallo (1904 m) schauen wir weit über die Täler und Seen des Piemonts.

