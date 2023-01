In diesem Artikel:

Für die meisten Hunde gibt es kaum etwas Tolleres, als im Schnee zu toben. Auch längere Winterwanderungen sind für ausgewachsene und nicht zu kurzbeinige Exemplare ein großes Fest. Schließlich halten Hunde niedrige Temperaturen besser aus als hohe – wenn sie in Bewegung bleiben. "Alten oder kranken sowie Hunden ohne Bauchfell sollte man aber immer einen Mantel anbieten", sagt Verhaltensbiologin Mira Klatt. Ein solcher Kälteschutz für Hunde empfiehlt sich auch für längere Pausen, etwa zur Brotzeit vor der Hütte oder im Schnee. Eine Hundedecke oder ein Stück Isomatte zum Ablegen darf dann ebenfalls nicht fehlen.

Führt die Tour mit Hund länger über oder durch den Schnee, solltest du die Härchen zwischen den Pfotenballen schneiden. "Das verringert das Risiko, dass Schnee zwischen den Ballen klumpt, was oft Schmerzen verursacht", so die Expertin. Auch Pfotencremes leisten bei Kälte gute Dienste. Am besten schmierst du sie vor und nach der Tour auf die Ballen, das beugt Rissen vor und hält die Haut geschmeidig und widerstandsfähig.