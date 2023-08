Dieser Salat passt wunderbar zu allem Gegrillten. Das Pesto vorher zubereiten, alle Zutaten in den Rucksack – und los!

400 g Vollkornspaghetti

250 g Cocktailtomaten

40 g getr. Tomaten in Öl

150 g Mini-Mozzarella

3–4 Snack-Paprika

Für das Pesto: 60 g Pinienkerne, 1 Handvoll Basilikum,120 g Rucola, je

4 EL Olivenöl & weißer

Balsamico, 2 EL gerieb.

Parmesan, Salz, Pfeffer

Pesto selber machen geht leicht: Die Pinienkerne in einer heißen Pfanne rösten, bis sie duften, abkühlen lassen. Die Blättchen von Basilikum und Rucola zupfen und mit der Hälfte der Pinienkerne, Parmesan, Öl, Balsamico und vielleicht etwas kaltem Wasser fein pürieren. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken. In ein Schraubglas füllen und in den Rucksack stecken. Die Nudeln kann man ebenfalls schon kochen - uriger ist es aber, sie vor Ort auf dem Lagerfeuer zu garen. Also das Nudelpaket ebenfalls in den Rucksack stecken, so wie die anderen Zutaten. Am knackenden Feuer dann halbiert man die Tomaten und den Mozzarella, hackt die Tomaten in Öl, schneidet die Paprika in Stücke. Jetzt alles unter das Pesto mischen - Clevere sparen sich eine Extra-Schüssel und benutzen den Nudeltopf.