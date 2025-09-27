Klettersteig Rotstock: Historischer Gratweg am Eiger

Die legendäre Eigernordwand fasziniert Bergsteiger seit über 100 Jahren, doch auch ohne Seil und Haken lässt sich ihr Mythos erleben: über den Eiger-Rotstock-Klettersteig. Schon im 19. Jahrhundert war der 2663 Meter hohe Rotstock ein beliebtes Ziel für wagemutige Bergfexe. Seit 2000 ist der klassische Klettersteig (Schwierigkeit B) wieder begehbar – mit moderner Absicherung, atemberaubender Aussicht und spannender Historie.
Eiger-Rotstock-Klettersteig: Anspruchsvoll, aber machbar
Der Steig beginnt gleich mit einer senkrechten Einstiegsstufe – technisch nicht extrem, aber ausgesetzt. Wer hier ruhig bleibt, wird mit einem spannenden Mix aus Drahtseilpassagen, luftigen Stufen und teils weglosem Gelände belohnt. Die Route führt über den Rotstocksattel bis auf den flachen, rundum abfallenden Gipfel, mit direktem Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau.
Trotz der mäßigen Schwierigkeit sollten sich nur geübte Bergwanderer mit entsprechender Ausrüstung an die Tour wagen. Nässe, Vereisung oder Steinschlag können die Bedingungen schnell verschärfen. Helm und Klettersteigset sind Pflicht, bei unsicherem Wetter sollte man auf eine Begehung verzichten.
Zustieg über den Eiger-Trail
Ausgangspunkt ist die Station Eigergletscher (2320 m), erreichbar mit der Jungfraubahn über Grindelwald oder Wengen.
Von dort folgt man zunächst dem bekannten Eiger-Trail bis zur Grasschulter "Wart", dann weiter auf kaum sichtbaren Pfadspuren zum Einstieg links der Rotstockschlucht (ca. 2400 m, siehe Bild oben). Die Tour lässt sich gut mit einer Wanderung entlang der Eigernordwand kombinieren. Auch ohne Gipfelbesteigung ein eindrucksvolles Erlebnis!
Details zum Klettersteig Rotstock – Grindelwald
- Berg: Rotstock (2663 m)
- Kletterzeit / Gesamtzeit: 1:15 Std. / 2:45 Std.
- Schwierigkeit: B (nach Schall-Skala, siehe FAQ unten)
- Absicherung: Gut, durchgehend mit Drahtseilen und Trittstiften
- Steighöhe / Gesamthöhe: 260 Hm / 420 Hm
- Ausrichtung: Nordwest
- Zustiegszeit: 0:45 Std.
- Abstiegszeit: 0:45 Std.
- Beste Jahreszeit: Juni bis September (nur bei trockenen Verhältnissen)
- Talort: Grindelwald / Wengen
Mehr zum Thema Klettersteige
Antworten auf die wichtigsten Klettersteigfragen
Grundsätzlich sollte man frei von Höhenangst sein. Damit ist nicht der Respekt vor der Tiefe oder leichter Schwindel gemeint, sondern eine echte Akrophobie. Zweitens sollte man halbwegs trainiert sein, denn eine Umkehr auf dem Klettersteig ist oft zumindest problematisch. Bist du dir diesbezüglich unsicher, solltest du die erste Tour auf jeden Fall mit einem Bergführer unternehmen. Um ins Klettersteiggehen reinzuschnuppern, bietet sich ein sehr einfacher Steig an; Tipp: Alpspitz-Ferrata in der Zugspitz-Region.
Prinzipiell schon, doch erschweren nasser Fels und nasse Drahtseile eine Begehung: Vor allem abgetretene Felsen werden bei Nässe rutschig. Das erfordert sauberes Setzen der Füße, mehr Konzentration und höheren Krafteinsatz beim Festhalten. Außerdem nimmt bei Regen die Steinschlaggefahr zu. Brecht daher besser nur bei guter, stabiler Wetterlage auf!
Normalerweise reicht ein Sitzgurt völlig aus, mit ihm kann man sich freier bewegen und ihn auch zum Klettern einsetzen. Kinder und Klettersteiggeher mit schweren Rucksack (über acht Kilo) sollten jedoch besser zusätzlich einen Brustgurt tragen. Er wird mittels Spezialknoten mit dem Sitzgurt verbunden und verhindert, wie der Kombigurt, dass man bei einem Sturz durch das Rucksackgewicht hinten überkippt und aus dem Sitzgurt rutscht.
Versierte, trittsichere Outdoorer können genauso gut auch einen leichten Wanderschuh, Bergstiefel oder guten Multifunktionsschuh tragen. Einfacher und sicherer gelingt das Steigen auf Eisenwegen jedoch mit Klettersteigstiefeln. Sie erlauben mit ihrer festen, dünnen Sohle präzises Setzen der Füße und Nutzung auch kleiner Felsleisten als Tritt. Im Gegensatz zur Sohle ist der Schaft zwar hoch, aber weich. Dadurch schützt er die Knöchel vor Stößen und Schürfwunden, bietet aber gleichzeitig viel Bewegungsfreiheit im Gelenk und damit viel Freiraum beim Setzen der Füße.
Gewitter, Regen, Steinschlag sowie Nebel und dadurch erschwerte Orientierung sind die häufigsten Gefahren. Geh deswegen nur bei stabiler Wetterlage los, nimm eine Karte und GPS-Gerät mit, und trage dabei stets einen Helm!
Sportliche Kinder ab etwa zehn Jahren können unter Anleitung eines erfahrenen Erwachsenen einen leichten Klettersteig in Angriff nehmen. Zum Einstieg eignet sich bspw. das Ettaler Manndl bei Oberammergau oder der Klettersteiglehrpfad "Gelbe Wand" bei Hohenschwangau oder der Colodri in Arco am Gardasee.
Neben normaler Wanderausrüstung – und am besten knöchelhohen Wanderstiefeln mit fester und griffiger Sohle – brauchen die Kids eine spezielle Klettersteigausrüstung, bestehend aus Komplettgurt – keinesfalls nur Sitzgurt – Kinderklettterhelm und ein Kinderklettersteigset mit Bandfalldämpfer. Im Falle eines Falles dämpft dieser textile Aufreißdämpfer den Sturz ab.
Achtung beim Kauf: Bei älteren Klettersteigsets kann es passieren, dass der Bandfalldämpfer bei leichten Personen nur wenig oder gar nicht aufreißt und diese beim Sturz somit hohen Beschleunigungskräften ausgesetzt sind. Die Schwelle, bei der ein Bandfalldämpfer auslöst, wurde 2017 angepasst. Bei der neu eingeführten Klettersteignorm gilt bei 40 Kilo Anwendergewicht ein maximaler Fangstoßwert von 3,5 kN. Man sollte also beim Kauf darauf achten, dass das Klettersteigset der neuen Norm EN 958:2017 entspricht. Kinder und leichtgewichtige Personen unter 40 Kilo sollten zudem von oben nachgesichert werden, zum Beispiel mit dem Edelrid Via Ferrata Belay Kit II - Nachsicherungsset (ca. 100 Euro)
Die Schall-Skala gibt die Schwierigkeit von Klettersteigen von A bis F an. Leichte Klettersteige sind meist mit A/B gekennzeichnet - wobei es sich bei A um einfache, gesicherte Steige handelt mit meist nicht sehr steilem Gelände mit guten Griffen und Tritten. Einzelne Stellen können ausgesetzt sein. Bei B geht es dann über in steileres Gelände, auch ausgesetzt, kleine Tritte im Gelände vorhanden. Sicherungen wie Leitern, Ketten, Seile, Trittstifte installiert. Gute Kondition und etwas Kraft in den Armen nötig.
C: SCHWIERIG
Teils sehr steiles Gelände. Oft ausgesetzt, kraftraubend. Kaum künstliche Tritte am Stahlseil, überhängende Leitern, Klammern/Stifte weit auseinander. Klettersteigausrüstung ist dringend zu empfehlen.
D: SEHR SCHWIERIG
Längere Passagen senkrecht, überhängend und ausgesetzt. Hohe Anforderung an Klettertechnik, Kraft und Psyche. Klettersteigausrüstung obligatorisch. Kletterstellen (bis II) ohne Sicherung möglich.
E: EXTREM SCHWIERIG
Das Gelände ist extrem herausfordernd, meist stark überhängend. Sehr kleine Tritte, teils Reibungskletterei, oft liegt die Hauptlast auf den Armen.
F: EXPERTENNIVEAU
Maximale Kraft und ausgefeilte Kletter und Bewegungstechnik obligatorisch. Nur für sehr starke, erfahrene Kletterer empfohlen
Auf die Packliste für Klettersteig-Touren gehören auf alle Fälle diese fünf Dinge:
- Klettergurt
- Klettersteigset (mit 2 Karabinern / Bandfalldämpfer)
- Kletterhelm
- robuste Handschuhe
- Berg- oder Wanderschuhe
Außerdem empfehlenswert (je nach Klettersteigtour): eine Rastschlinge zum Ausruhen, sprich eine Bandschlinge mit 80-120cm Länge + Schraubkarabiner, Stirnlampe, Erste-Hilfe-Set, Wetterschutz, Isolierung (leichte Daunenjacke oder Weste), Handy, Biwaksack, genügend Trinkwasser/Getränke, Snack (Riegel o.ä.), Topo, GPS für Zu- und Abstieg.