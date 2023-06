Bio & Bikehotel Steineggerhof in Südtirol

Das Bio Hotel Steineggerhof liegt in der Ferienregion Eggental in Südtirol in einer ruhigen Lage am Waldrand und mit Panoramablick auf die Dolomiten, Schlern und Rosengarten. 4x pro Woche bietet die zertifizierte Yogalehrerin des Hauses energetisierende oder entspannende Yogastunden im Yogaraum oder auf der Dachterrasse an. Im Spa und in der Saunalandschaft lässt es sich danach wunderbar relaxen. Die Küche des Hotels steht im Einklang mit der Natur und ist spezialisiert auf vegane & vegetarische Gerichte.