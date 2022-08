Outdoor-Aktivitäten in Österreich Das Kleinwalsertal im Sommer erleben

[Manuel Sulzer]/[Image Source] via Getty Images

Zu Fuß oder per Bike über Stock und Stein

Tages- oder Mehrtagestouren, geführte oder private Bike-Touren mit E-Bike oder Mountainbike bringen Abwechslung in den Sommerurlaub. In der Trailrunning-Szene gilt das Kleinwalsertal ebenfalls als echter Geheimtipp. Acht Lifte und Bergbahnen in der Region erleichtern hier und da den Auf- oder Abstieg.