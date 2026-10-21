CampingCard ACSI: Günstiger Campen in der Nebensaison

Wer keine Kinder bzw. keine Kinder im schulpflichtigen Alter hat, hat den Vorteil, in der Nebensaison ungebunden zu verreisen. Der Sommer ist zwar vorbei, den sommerlichen Temperaturen kann man aber noch hinterherfahren. Etwa nach Italien, Spanien oder Kroatien.

Schnäppchenjäger aufgepasst In der Nebensaison wird Campen deutlich günstiger, da ein Großteil der Campingplätze ihre Preise in der Nebensaison runterschrauben. Noch günstiger wird es da mit speziellen Rabattkarten, wie der CampingCard von ACSI.

Was ist die CampingCard ACSI? Die CampingCard ACSI ist eine Rabattkarte für die Nebensaison. Sie wurde vom niederländischen Anbieter ACSI speziell für Wohnmobil- und Caravan-Reisende entwickelt, die außerhalb der Hauptreisezeiten unterwegs sind. Der große Vorteil: Statt variabler Preise zahlen Sie einen einheitlichen, ermäßigten Festpreis – ganz ohne Vorreservierung.

Die Karte gilt auf rund 3.000 Plätzen in 25 Ländern Europas. Viele Plätze gewähren dabei Rabatte von bis zu 60 Prozent im Vergleich zum regulären Preis.

Was ist im Preis enthalten? Die CampingCard ACSI gilt für zwei Erwachsene und umfasst:

Einen Stellplatz für Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt inkl. Pkw

Stromanschluss (bis 6 Ampere oder 4 kWh pro Tag)

Warme Duschen

Die Mitnahme eines Hundes (je nach Campingplatz) Wichtig: Kinder, zusätzliche Personen, leistungsfähigere Stromanschlüsse oder Sonderleistungen wie WLAN oder Hallenbad-Zugang sind meist nicht inbegriffen und müssen extra gezahlt werden.

So funktioniert die Karte Die Handhabung ist unkompliziert: Bei der Ankunft zeigen Sie an der Rezeption Ihre CampingCard ACSI in Kartenform oder in der App vor. Die Platzbetreiber prüfen den Zeitraum und gewähren Ihnen den ermäßigten Tarif.

Laut ACSI lohnt sich die Karte bereits ab vier Übernachtungen. Wer häufiger in der Nebensaison unterwegs ist, kann damit also spürbar sparen.

Preisvergleich Ein Beispiel: Nehmen wir Camping Lido am Gardasee, der Mitglied im ACSI-Netzwerk ist. In der Nebensaison zahlen zwei Personen laut Campingplatz-Website für zwei Nächte auf einem Standard-Stellplatz ab 60 Euro. Mit der CampingCard ACSI zahlen zwei Personen nur 23 Euro pro Nacht, also 46 Euro für zwei Nächte. Sie können auf dem Campingplatz Lido also mindestens 14 Euro sparen.

Acht feste Tarife gibt es bei ACSI: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 oder 27 Euro. Online können Sie die Campingplätze direkt nach diesen Festpreisen filtern, um so einen Campingplatz zu ihrem Wunschpreis zu finden. Die CampingCard gibt es ab einmalig 18,95 Euro.

ACSI ist nicht der einzige Anbieter von Rabattkarten. Auch Portale wie der ADAC bieten vergleichbare Konzepte. Hier findest du einen Überblick über weitere Anbieter:

Camping Key Europe (CKE):Die Karte gilt auf mehr als 2.000 Camping- und Wohnmobilstellplätzen in vielen europäischen Ländern und wird unter anderem vom ADAC vertrieben. Sie beinhaltet häufig Rabatte in der Haupt- und Nebensaison sowie eine Haftpflicht- und Unfallversicherung. Außerdem kann sie als Identitätsnachweis dienen. Die Karte kostet für Nichtmitglieder etwa 16 Euro pro Jahr. Mitgliederorganisationen wie der ADAC bieten sie meist vergünstigt an.

Vorteil: Die CKE eignet sich, wenn ihr häufig reist und auch in der Hauptsaison unterwegs seid. Sie ist außerdem interessant, wenn ihr zusätzliche Leistungen wie Versicherungen oder einen Identitätsnachweis nutzen möchtet. Die Karte lohnt sich besonders, wenn ihr viele teilnehmende Plätze besucht und nicht nur in der Nebensaison campt. ADAC Campcard:Die ADAC Campcard wird über den ADAC beziehungsweise PiNCAMP angeboten. Mehrere tausend Camping- und Wohnmobilplätze nehmen teil. Die Rabatte reichen von etwa 5 Prozent in der Hauptsaison bis zu deutlich höheren Ermäßigungen in der Nebensaison. Die Karte ist digital oder in Verbindung mit dem Campingführer erhältlich.

Vorteil: Die ADAC Campcard eignet sich, wenn ihr flexibel seid und sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison unterwegs seid. Wenn ihr Mitglied im ADAC oder einem vergleichbaren Club seid, kann sich das Preis-Leistungs-Verhältnis zusätzlich verbessern. Außerdem profitiert ihr von den digitalen Tools zur Platzsuche. Camping Card International (CCI):Die CCI gilt auf rund 3.100 Campingplätzen in etwa 40 europäischen Ländern. Sie gewährt Ermäßigungen, oft sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison. Die Rabatthöhe variiert und beträgt teilweise bis zu 25 Prozent.

Vorteil: Die Karte ist besonders interessant, wenn ihr grenzübergreifend reist und verschiedene Länder besucht. Sie eignet sich außerdem, wenn ihr nicht auf Rabatte in der Nebensaison beschränkt sein möchtet. Deutscher Camping-Club (DCC) Vorteilskarte:Mitglieder des DCC erhalten Zugang zu den sogenannten "Vorteilsplätzen" und "Vorteilsplätzen PLUS". Auf mehr als 1.000 Campingplätzen in Europa gibt es Rabatte, teilweise auch besonders günstige Übernachtungspreise in der Nebensaison.

Vorteil: Die DCC Vorteilskarte lohnt sich, wenn ihr Mitglied in einem Campingclub seid oder werden möchtet und regelmäßig campen geht. Sie ist besonders interessant, wenn ihr bestimmte Plätze in Deutschland, Österreich oder den angrenzenden Regionen ansteuert. ÖCC Clubkarte:Der Österreichische Camping Club (ÖCC) bietet seinen Mitgliedern verschiedene Vergünstigungen. Dazu gehört auch der Zugang zu Ermäßigungen mit Karten wie der CCI und anderen Rabattsystemen.

Vorteil: Die ÖCC Clubkarte eignet sich vor allem für Camper, die häufig in Österreich unterwegs sind oder Mitgliedschaftsangebote nutzen möchten, um auch auf regionalen Campingplätzen zu sparen.