Lisa Geiger

Seit 2016 bin ich Teil der promobil-Redaktion – hier habe ich als Trainee mein journalistisches Handwerk im Camping-Bereich von Grund auf gelernt. Mit einem abgeschlossenen Journalismus-Studium und mittlerweile fast 10 Jahre Erfahrung bei Europas größter Wohnmobil-Plattform kenne ich die Branche aus allen Perspektiven. Ich verfolge täglich die neuesten Entwicklungen in der Camping-Welt – mein Ziel ist es, diese schnellstmöglich und verständlich für unsere Leserinnen und Leser aufzubereiten. Auf den Social-Media-Kanälen von promobil präsentiere ich die neuesten Trends und Fahrzeuge und bleibe so im direkten Austausch mit der Community.

Acht Kanada-Reisen haben mich zur Spezialistin für Camping in Nordamerika gemacht. Ich kenne die dortige Infrastruktur und die Besonderheiten amerikanischer Wohnmobile nicht aus Katalogen, sondern aus eigener Erfahrung. Außerdem werte ich die Daten unserer Stellplatz-Radar-App aus, um die besten Stell- und Campingplätze zu finden – und verwandle diese Erkenntnisse in Artikel mit echtem Mehrwert. Gleichzeitig zeige ich in Praxistests, wie sich ein Fahrzeug wirklich anfühlt. Ob Familien oder Seniorinnen und Senioren: Ich verstehe die unterschiedlichen Bedürfnisse und schreibe Inhalte, die im Alltag helfen – von Wohnmobilen über Campingbusse bis zum passenden Zubehör.

Mein Credo: „Was bewegt Camperinnen und Camper wirklich? Diese Frage treibt mich an – ob bei der Datenanalyse, im Praxistest oder auf Social Media."