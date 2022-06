Bergwandern: Diese 8 Anfängerfehler solltet ihr vermeiden

Wetter falsch eingeschätzt

"Mir begegnen auf Tour immer mal wieder Bergwanderer, die vor Kälte zitternd und völlig durchnässt unterwegs sind, weil sie das Wetter falsch eingeschätzt haben", erklärt outdoor-Tester Frank Wacker. Im Gebirge kann es nach einem Wettersturz selbst im Hochsommer plötzlich schneien. Auch steigt an heißen Tagen das Gewitterrisiko. Meist gewittert es am Nachmittag, aus diesem Grund solltet ihr eure Touren früh beginnen, so dass ihr gegen 14 oder 15 Uhr wieder am Auto oder an einer Berghütte ankommt.