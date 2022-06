Ein etwas anderes Abenteuer Alpaka Wanderung

Warum darf man Alpakas nicht am Kopf und an den Beinen streicheln?

Alpakas mögen keinen Körperkontakt, insbesondere nicht am Kopf und an den Beinen. An den Beinen sehen die Alpakas eine Berührung als Kampfhandlung, da sich Hengste bei einem Machtkampf in die Beine beißen, um ihren Gegner zu Fall zu bringen.