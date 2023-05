Sind schlank, lang und haben an den Füßen weiche Hornleder-Sohlen (Tylopoden) mit dicken federnden Schwielen. Damit hinterlassen sie weit weniger Trittschäden im Gelände als Schafe, Pferde oder Rinder. Die zwei nagelartigen, beweglichen Zehen pro Bein passen sich perfekt an die Unebenheiten des Untergrundes an, müssen gut gepflegt und immer wieder geschnitten werden.

Werden in Junggesellengruppen auf gesonderten Weiden im Herdenverbund gehalten. Sind Stuten in der Nähe, kann es zu Rangkämpfen und Verletzungsgefahr innerhalb der Hengstgruppe kommen.

Je nach Bewollung werden Lamas eingeteilt in Woll-Lamas (Woolys), Medium-, Classic- und Suri-Lamas. Ihre Schulterhöhe liegt zwischen 100 bis 140 cm, ausgewachsene Lamas wiegen zwischen 100 bis 220 kg (Hengste). Die Wildformen (Guanako, Vikunja) werden in der Freiheit 15 – 20 Jahre, Lamas können 25 – 30 Jahre alt werden.

... und auch das "große Geschäft" wird oft von einem nach dem anderen Lama am gleichen Ort erledigt. Dazu hält dann die ganze Karawane an.

T = Tragen

Die ausgezeichneten Tragetiere mit bester Trittsicherheit in unwegsamem Gelände übernehmen beim Lama-Trekking die Rucksäcke. In den Anden-Regionen arbeiten in kargen, schwer zugänglichen Gegenden auch heute noch viele Lamas als Lasttiere. Hengste tragen bis zu 50 Kilo und können an einem Tag 30 bis 50 Kilometer zurücklegen.