Kuh mal anders Kuhwandern

Kann man mit Kühen kuscheln?

Ja. Besonders häufig wird auf Lebenshöfen das Kuh-Kuscheln angeboten. Die von der Industrie aussortieren Tiere finden auf diesen Höfen oft ihr letztes Zuhause und werden zum Schmuse-Partner, z. B. auf dem Wildehilfe Lebenshof in Niedersachsen oder dem Bergwaldhof im Sauerland. Aber auch auf Bauernhöfen lassen sich spezielle Angebote für das Kuscheln finden, so auch auf dem Hanshof bei Heidenheim oder bei Sissys Kuhkuscheln in Waldbröl in Nordrhein-Westfalen. Allerdings gilt das "Kuh kuscheln" ausschließlich für derartige überwachte Angebote und nicht für Weidetiere.