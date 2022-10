Wanderrucksack-Test Tagesrucksäcke für Kurztrips und Wochenendtouren

Wer am Wochenende mal länger zu Fuß unterwegs ist als 2-3 Stunden, womöglich von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang wandert, zieht besser nicht ohne Erste-Hilfe-Set, Trinkflasche oder -blase, Wetterschutzkleidung, Vesperbox, Handy & Co. los. Den nötigen Platz dafür bieten Tagesrucksäcke: Mit einem Volumen von zirka 20 bis 30 Litern sind sie die optimale Wahl für ausgiebige Mittelgebirgswanderungen sowie für Wochenendtouren mit Hüttenoder Pensionsübernachtung – so wie die zwölf Modelle in diesem Test. Sie kosten von günstigen 55 Euro bis 160 Euro und locken mit zweckmäßiger Ausstattung, einfachem Handling und vor allem mit teils raffiniert ausgeklügelten Tragesystemen. Sieben solch "kleiner" Wanderrucksäcke setzen hier auf einen sogenannten Kontaktrücken. Er liegt direkt, vollflächig und meist eher dünn gepolstert auf dem Rücken und bringt die Last dadurch sehr nah an den Körper. Die übrigen fünf Kandidaten statten ihren Rücken mit einem gespannten Netz aus. Es hält Abstand zum konkav gewölbten Tragesystem.

Kompletten Artikel kaufen Wanderrucksack-Test (aus Heft 04/2022) Im Test: Kleine Wanderrucksäcke bis 30 Liter Sie erhalten den kompletten Artikel (7 Seiten) als PDF 2,99 € Jetzt kaufen

Kleine Wanderrucksäcke sind die idealen Partner für Tagestouren. Viele Modelle tragen sich selbst ordentlich beladen wunderbar unbeschwert, wie der Test 2022 zeigt:

outdoor Magazin

Den Testbericht 2022 als PDF kaufen

Kompletten Artikel kaufen Wanderrucksack-Test (aus Heft 04/2022) Im Test: Kleine Wanderrucksäcke bis 30 Liter Sie erhalten den kompletten Artikel (7 Seiten) als PDF 2,99 € Jetzt kaufen

In unserem Rucksack-Test 08/2021 hinterließ auch der Jäger M-Rucksack der finnischen Marke Savotta einen hervorragenden Eindruck. Er besteht aus 1000DNylon, dem ultimativen Rucksackmaterial in Sachen Langlebigkeit. Das Tragesystem wirkt mit den dünnen Schulterträgern und einem schmalen Hüftgurt simpel, funktioniert aber klasse: Bis 15 Kilo bietet der Jäger M Komfort, liegt kontrolliert an und engt nicht ein. Dank dem Hauptfach mit üppiger Erweiterung (23 + 13 l) ist er auch ein funktioneller Tagesrucksack.

Savotta Ob Tageswanderung, Klettersteigtour, Hütten- oder Zelttrek mit minimalem Gepäck, der schnörkellose und ultrarobuste Savotta Jäger M ging auch im Dauereinsatz nicht in die Knie.

Außerdem überzeugten uns im Wanderrucksack-Test 2021 vor allem zwei Deuter-Modelle als solide Wanderpartner: Der Futura 26 und das Damenmodell Deuter Futura 24SL. Als strapazierfähige Allround-Rucksäcke, die auch im täglichen Gebrauch nicht in die Knie gehen, entpuppten sich der Bach Shield 26 und der Mystery Ranch Coulee 25. Sportliche Outdoorer, die aufs Gewicht ihrer Ausrüstung achten, greifen dagegen zum überragenden Vaude Trail Spacer 28.

Fazit

"Letztlich entscheidet bei Wanderrucksäcken auch der Preis." Zumal sich alle getesteten Rucksäcke 2022 auf normalen Tageswanderungen gut tragen lassen – sogar das mit Abstand günstigste Modell, der Quechua MH500 (30 Liter) von Decathlon für nur 55 Euro. Zwar wiegt er mit über 1,2 Kilo viel und hat als Einziger im Test in Sachen Nachhaltigkeit gar nichts zu bieten, ist aber für Schnäppchenjäger, die darauf keinen Wert legen, ein fette Beute. Sparfüchse können auch den Exped wählen. Der wasserdichte, puristische Typhoon 25 kostet 90 Euro und überzeugt durch sein Minigewicht von 460 Gramm Leichtgewichts- und Sportfans, die einen schnörkellosen Allroundrucksack suchen. Alle anderen Wanderrucksack-Modelle kosten mehr als 100 Euro. Unter den top belüfteten Netzrücken empfehlen wir den extrem leichten Tatonka Skill 22 Recco sowie vor allem der geräumige, üppig ausgestattete, bis acht Kilo laststabile und topkomfortable Vaude Wizard 24+4.