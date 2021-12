Empfehlenswerter Fotorucksack Test: Evoc Photop 22

Oben Gepäck, unten Kamera, am Rücken ein top Tragesystem: der Fotorucksack von Evoc überzeugte auf ganzer Linie ...

Das hat uns am Evoc Photop 22 gefallen:

der Fotorucksack trägt sich sehr bequem

Kamerablock herausnehmbar

praktischer Rollverschluss

viel Platz fürs Tagesgepäck (13 l)

Kauftipp !

Evoc OUTDOOR-Kauftipp 04/2021: der Evoc Photop 22.

Wanderrucksäcke mit gepolsterten Fotofächern gibt es viele. Doch die meisten knausern am Platz fürs Tagesgepäck – und am Tragesystem. Anders der Photop 22 von Evoc: Er bietet satte 13 Liter Stauraum, den man über einen praktischen Rollverschluss öffnet, dazu gibt es bequeme Schultergurte. Der stabile Hüftgurt nimmt auch schwere Lasten auf und entlastet die Schultern, wirkt aber nie steif – perfekt.

Das von der Seite leicht zugängliche Fotomodul bietet Platz für eine Vollformat-Spiegelreflexkamera, an der sogar ein dickes 70–200er-Tele montiert sein kann, sowie für ein bis zwei kleine Objektive. Braucht man das Fotomodul nicht, nimmt man es heraus und gewinnt dadurch Platz. Zur besseren Nutzung lässt sich der Trennstoff zwischen Gepäck und Fotofach per Zipper lösen. Ebenfalls gut: die Ausstattung. Es gibt ein Trinkblasen- und Laptopfach, eine Regenhülle, eine flache Vortasche für Speicherkarten, Handy & Co sowie eine Stativhalterung.

Die technischen Daten des Evoc Photop 22:

Gewicht: 1620 g

Volumen: 22 Liter

Maße: 28 x 50 x 18 cm

Reißverschlusstrennwand im Hauptfach

ergonomisches Tragegefühl

Organisationsfach mit Schnellzugriff

in zwei Farben erhältlich

Trinkblasen- und Laptopfach

Regenhülle

Stativhalterung

Platz für Vollformat-Spiegelreflex oder 70-2000er-Tele

(alles Herstellerangaben)

Preis: ca. 220 Euro

Testzeitraum: 3 Monate

OUTDOOR-Kauftipp 04/2021

Mehr über die 16- und 22 Liter-Variante erfahrt ihr in diesem Video:

