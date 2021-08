Vielseitiger Leichtrucksack Test: Bach Quark 30 L

Das hat uns gefallen:

leicht & vielseitig einsetzbar

sehr gute Belüftung

perfekte Bewegungsfreiheit

Das hat uns nicht gefallen:

Kompressionsschnüre lösen sich

Bach

Bach baut meist superrobuste Rucksäcke aus dicken Materialien. Seit 2021 gibt es auch eine Leichtlinie. Der Bach Quark 30 ist das mittlere der drei Modelle und bietet genügend Volumen für Hüttenwanderungen oder ein Biwakwochenende. Der Körperkontaktrücken des neuen Leichtrucksacks verbindet hohe Kontrolle mit perfekter Bewegungsfreiheit und einer sehr guten Belüftung. Weniger gut: Die Haken der Kompressionsriemen lösten sich in unserem Praxistest. Testurteil: Gut (08/2021)

Austtattung: Hochfunktioneller Einkammerpacksack. Doch Haken der Kompressionsschnüre lösen sich. Wenn man die Schnüre im Haken verknotet, halten sie aber.

Sonstiges: Drahtrahmen lässt sich biegen, um die Passform zu verfeinern. Die Ultraleicht Serie umfasst drei Modelle: Bach Molecule (50L), 1050g in regular, Bach Quark (30L), 870g in regular, und der Bach Higgs (15L), 620g. Molecule und Quark kommen in zwei Rückenlängen (S und L), der kleine Higgs in onesize. Das Hauptmaterial besteht aus leichtem, aber trotzdem robusten Mini R/S Cordura. Das "Atlas" genannte Tragesystem bei Molecule und Quark verträgt eine Zuladung bis 15kg (ideal bis 12kg), der kleine Higgs verträgt bis 8kg Zuladung.

Fazit: Eigentlich wäre der vielseitig einsetzbare Quark 30 L Rucksack von Bach ein perfekter Leichtrucksack. Weil man aber die Kompressionsschnüre neu verknoten muss, verspielt er den Testsieg.

Bach Hier der Bach Quark 30 ohne Deckel

Die technischen Daten des Bach Quark 30:

Gewicht: 960 Gramm (minimal 740g, Gr. L)

Volumen: 37 Liter, im Deckel: 2 Liter

ideale Beladung: bis 12 Kilo

Preis: ca. 160 Euro

Hier könnt ihr den Quark 30 in unserem Partnershop bestellen

Herstellervideo:

Mehr Wanderrucksäcke im Test: