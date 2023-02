Zur Technik des ABS Twin Airbag

Mit 7.240 cm² hat das ABS-System die größte Auflagefläche auf dem Markt. Dies bringt mögliche Verschüttete in eine horizontalere Lage und wirkt damit dem Anker-Effekt entgegen. Sollte einer der beiden robusten Airbags beschädigt werden, bleibt der zweite immer noch voll funktionstüchtig. Zudem ist der Volumenschwerpunkt der "Twin Airbags" näher am Körperschwerpunkt und gibt dadurch eine stabilere Position in der Lawine.