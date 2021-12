Hundeschlafsack im Test Alcott Explorer: Schlafsack für den Hund

Das hat uns am Alcott Hundeschlafsack gefallen:

hohe Isolationsleistung

zur Decke aufklappbar

robuster Reißverschluss

maschinenwaschbar

Das hat uns weniger gefallen:

recht hohes Packmaß

Alcott Neun Monate hat Redaktionshündin Perla den Hundeschlafsack von Alcott getestet.

Hunde liegen gerne weich und warm – ganz besonders in kalten Zeltnächten. Praktisch, dass es mit dem Alcott Explorer nun auch einen Schlafsack für Fellnasen gibt – in drei Größen. Perla (Schulterhöhe: 50 cm, 18 kg) passt Größe L. Weil die Unterseite des Explorer ebenso stark gefüllt ist wie die Oberseite, liegt Hund auch ohne Matte weich: Die unempfindliche Kunstfaserfüllung zeigt im Test eine hohe Rückstellkraft. Nur schaffte es Perla ohne Hilfe nicht in den Schlafsack. Dafür muss man ihn aufzippen, das Oberteil beiseiteklappen und wieder schließen, sobald sich der Hund gelegt hat. So eingemümmelt, hat Perla selbst in Frostnächten nicht gezittert, allerdings musste sie nach jeder nächtlichen Drehung wieder neu eingetütet werden – dank leicht laufendem Zipper aber kein Problem.

Die technischen Daten des Alcott Explorer Schlafsacks:

Gewicht: 715 g (Gr. L)

Maße: 76 x 107 cm (Gr. L)

Packmaß: 23 x 23 x 38 cm (Gr. L)

Abnehmbare Oberseite mit Reißverschluss

Kunstfaserfüllung

Inklusive Reise,- und Transporttasche

Maschinenwaschbar

In drei Größen erhältlich (S, M, L)

(alles Herstellerangaben)

Preis: ab 37,99 Euro (je nach Größe, bestellbar hier )

) Dauertest: neun Monate

Mehr Infos zum Hundeschlafsack von Alcott und weitere Produkte wie Hunde-Rucksäcke, Hundedecken, Halsbänder oder Erste-Hilfe-Sets für Hunde gibt es unter: www.alcottadventures.de

