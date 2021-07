Praxistest Pealock: Das smarte Schloss fürs Equipment

Das so genannte "Smart Lock" von Pealock schlägt Alarm, sobald sich jemand an deinem abgeschlossenen Sportequipment zu schaffen macht. Dazu wird das Pealock ganz einfach an den zu schützenden Gegenstand angebracht und per App mit dem Smartphone vernetzt. Versucht jemand das Schloss aufzubrechen, wird eine Benachrichtigung an das Smartphone gesendet – dazu ertönt ein 110 dB lauter Signalton. Zudem soll sich das Pealock aufgrund seiner kompakten Maße und seines geringen Gewichts von nur 140 Gramm schnell im Rucksack oder sogar in der Jackentasche verstauen lassen. Wie gut das in der Praxis funktioniert hat, erfahrt ihr hier:

Was uns am Pealock gefallen hat – und was nicht:

der Alarmton könnte mit Sicherheit jeden Gelegenheitsdieb verschrecken, bringt aber auch nur was, wenn man selbst oder wenn andere Personen in der Nähe sind und der potenzielle Dieb dadurch gestört wird. Das sieht man auch schön hier im Video:

wiegt nicht viel und lässt sich per Smartphone App oder via mitgelieferter NFC-Karte schnell und einfach sperren / entsperren.

Bandlänge hat beim MTB und E-Bike gerade so zum Abschließen zwischen Rahmen und Hinterreifen gereicht – hier überwiegen die Vorteile eines (längeren) Ketten-/Faltschlosses

Ralf Bücheler Beim E-Bike war die Länge des Bandes besonders knapp.

die Bluetooth Verbindung hat zwar prima funktioniert, nach 50-80 Metern ist man damit aber auch schon im "OFF" und bekommt keine Benachrichtigungen mehr aufs Smartphone

Preis von 169 Euro geht in Ordnung, ist aber auch kein "Schnäppchen"

für die Jackentasche fast ein bisschen zu groß

man ist mit dieser Art von Schloss immer abhängig von Akku-Laufzeiten (Smartphone + Gerät selbst)

Unser Testfazit: Als reines und einziges Schloss fürs Fahrrad sehen wir es nicht, eher als zusätzliche "Alarmanlage" zum herkömmlichen Falt- oder Kettenschloss. Dafür ist das Band auch in der maximalen Länge zu kurz – es reicht zum Beispiel kaum zum Anschließen des Bikes an einen Fahrradständer, einem Baum oder ähnliches. Im Skibereich macht das Pealock sicher mehr Sinn, z.B. wenn man seine Skier mal schnell draußen vor der Hütte abstellen will – oder wenn man nach einem Kombigerät zum Absichern von Ski, Koffer, Rucksack, Board etc. sucht – dann können sich die 150-170 Euro durchaus lohnen.

Ralf Bücheler Wenn das Band mit dem Gehäuse verbunden ist, leuchtet das Schloss grün und ist bereit. Wenn es abgeschlossen ist, blinkt es rot.

Zur Technik des Pealock Smart Locks: Für den Diebstahlschutz sorgen beim Pealock eine Vielzahl integrierter Technologien. So finden sich im Pealock-Gehäuse neben dem Alarmsystem ein Bewegungssensor, GSM- und Bluetooth-5-Module für die Verbindung mit der App und um Benachrichtigungen aufs Handy zu erhalten, eine LED-Anzeige für den Sperrstatus sowie NFC zur Verriegelung des Schlosses. Zum Öffnen und Schließen wird entweder das eigene Smartphone mit NFC-Chip genutzt, alternativ kann auch eine spezielle NFC-Karte von Pealock verwendet werden. Es besteht laut Hersteller auch die Möglichkeit, sich über eine SIM-Karte im Gerät bei einem Alarm automatisch zurückrufen zu lassen – diese Option haben wir jedoch nicht getestet, nur die Bluetooth-Funktion.

Pealock

Das Pealock Schloss besitzt ein extrem strapazierfähiges Band aus thermoplastischem Elastomer, in dessen Inneren sich neben einem Stahldraht ein Kabel befindet, das beim Versuch des Knackens den Alarm auslöst. Die Pealock-App benachrichtigt aber nicht nur über einen Diebstahlversuch, sondern verschafft auch Einblick in den Batteriestatus des Schlosses und ermöglicht die Verwaltung und Einrichtung mehrerer Pealocks.

Ralf Bücheler So sieht die Pealock App (Android-Version) aus.

Der integrierte Akku hat eine durchschnittliche Laufzeit von 60 Stunden und lässt sich leicht mittels Micro-USB-Kabel aufladen. In unserem zweimonatigen Praxistest 2021 hielt er ordentlich lange durch, so dass ein Mehrfach-Einsatz ohne Nachzuladen problemlos möglich war. Der Akkustand kann in der App jederzeit eingesehen werden – sie informiert rechtzeitig, wenn sich der Ladezustand dem Ende nähert.

Pealock

Das Pealock ist bereits vorbestellbar (Stand: Juli 2021) und wird in den Farben Grün, Rosa und Schwarz erhältlich sein. Weitere Infos zum Pealock + Bestellmöglichkeit hier: pealock.com

Pealock

Technische Spezifikationen:

Preis (UVP) 169 Euro

Gewicht: 140 Gramm

Maße (Gehäuse): 7,1 x 8,9 x 3,9 cm, Bandlänge: 35 cm

Technologie: Bluetooth 5.0 (Reichweite 230 Meter), GSM, NFC

Sensoren: Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser, Temperatursensor

Akku: 1800 mAh (bis zu 60 Stunden Laufzeit im Active Mode)

Anschlüsse: Micro-USB zum Aufladen

LED: grün (entriegelt), rot (verriegelt)

integrierter Alarm: 110 dB

Wetterbeständigkeit: IP33

Betriebstemperatur: -20°C bis 65°C

Apps: iOS, Android

(alles Herstellerangaben)

