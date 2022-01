Smartwatch im Test Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Die "Pro 3 Ultra GPS" kommt mit einer Reihe an Verbesserungen zum Vorgänger. Was die neue Mobvoi Smartwatch kann, zeigen wir euch hier ...

Was uns an der Mobvoi-Uhr gefallen hat:

klasse Display

eine breite Palette an Apps und Funktionen

viel Uhr für relativ wenig Geld

Weniger gut:

Akkulaufzeit bei GPS Nutzung nicht sehr hoch

Bei uns noch nicht so bekannt, aber mit viel Potenzial: Die Multifunktionsuhren des chinesischen Herstellers Mobvoi. Wir haben uns den Nachfolger der TicWatch Pro 3 – die Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS – einmal genauer angeschaut und gut einen Monat lang ausprobiert.

Ralf Bücheler Zum Lieferumfang gehören lediglich ein USB-Ladekabel und die Gebrauchsanleitung.

Die Highlights der neuen Smartwatch

Dank Materialien nach US-Militärstandard widersteht die neue "TicWatch" extremen Bedingungen, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Stößen und ist wasserdicht, was wir soweit bestätigen können – eisige Winterkälte und Tauchbäder im Wasser konnten ihr jedenfalls nichts anhaben. Bei uns funktionierte die Uhr immer einwandfrei und zuverlässig. Auch die Übertragung via Bluetooth aufs Smartphone, der GPS-Empfang und das schnelle Scrollen und Blättern durch die verschiedenen Menüs funktionierten in unserem Praxistest problemlos. Dadurch empfiehlt sich diese Uhr nicht nur im Alltag, sondern auch als robuster Begleiter für Outdoor-Abenteuer aller Art. Weitere Highlights der Mobvoi Uhr sind das eingebaute Mikrofon + Sprachsteuerung und somit auch die Möglichkeit zum Telefonieren (via Bluetooth). Über NFC lässt sich mit Google Pay sogar kontaktlos bezahlen (was wir im Rahmen unseres Tests jedoch nicht überprüfen konnten).

Ralf Bücheler Die Ticwatch Pro 3 Ultra GPS kommt mit Wear OS von Google und zahlreichen (vorinstallierten) Apps.

Fitnessfunktionen, Herzfrequenzmessung etc. sind ebenfalls mit an Bord – gehören aber mittlerweile ja schon fast zum Standard einer modernen Smartwatch. Neu dagegen sind die mehr als 20 professionellen Trainingsmodi, die über Echtzeit-Statistiken mit Trainingszusammenfassungen über die sportliche Leistung informieren. Das einzige Manko, das wir in unserem einmonatigen Testzeitraum erkennen konnten, war die Akkulaufzeit bei hoher Auslastung – d.h. bei regelmäßiger und häufiger Nutzung von GPS-Apps (wie z.B. Komoot) hat die Mobvoi-Uhr schon ordentlich "Durst" und muss nach spätestens 24 Stunden wieder an die Steckdose. Die hier getestete Version der Smartwatch ist seit Mitte Oktober 2021 für 299,99 Euro über mobvoi.com und amazon.de erhältlich.

Das Top-Modell der Reihe, die Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE, kostet 359,99 Euro. Mit ihr soll man sein Smartphone sogar komplett zuhause lassen können. Denn die 4G/LTE-Uhr verbindet sich direkt mit dem Mobilfunknetz (bei uns zur Zeit nur via Vodafone) und liefert alle wichtigen Infos und Benachrichtigungen, Messaging Apps oder den Google Assistant, unabhängig von der Verbindung mit dem Smartphone. Außerdem bekommt man hier ein Leder-Armband mitgeliefert, bei der TicWatch Pro Ultra GPS besteht es aus Gummi (trägt sich aber angenehm).

Mehr Bilder und Praxis-Eindrücke siehe Fotostrecke:

Technische Daten der von uns getesteten TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Gewicht: 41 g



Maße: 47 x 48 x 12,3 mm



Gehäuse: Rostfreier Stahl und hochfestes Nylon mit Glasfaser



Display: Corning Gorilla Anti-Fingerprint Cover Glas, Vollfarbiges Always-On-Display AMOLED + FSTN mit 18 Farboptionen



Armbänder: GPS Version: Fluorgummi (austauschbar), 22mm



4G LTE Version: Echtes Leder/Silikon (austauschbar), 22mm



Betriebssystem: Wear OS by Google



Qualcomm Snapdragon Wear 4100



Speicher: RAM: 1GB, ROM: 8GB



wasser- und staubdicht nach IP68 & MIL-STD-810G



integrierter Lautsprecher, Mikrofon, Vibration



kontaktloses Bezahlen mit Google Pay



Akkulaufzeit: 72 Stunden im SmartMode oder 45 Tage im Essential Mode



Überwachungsfunktionen: ganztägige Messung der Herzfrequenz, IHB/AFib-Erkennung (unregelmäßiger Herzschlag/Vorhofflimmern), die automatisch warnt, wenn der Herzschlag zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig ist, Bewertung geistiger Ermüdung, Messung des eigenen Energieniveaus.



mehr als 20 professionelle Trainingsmodi



Echtzeit-Statistiken



Preis: TicWatch Pro 3 Ultra GPS: 299,99 Euro (UVP)



Preis: TicWatch Pro 3 Ultra 4G: 359,99 Euro (UVP)



(alles Herstellerangaben)

Mobvoi Testfazit: Mit der Mobvoi Pro 3 Ultra Smartwatch bekommt man einen robusten, schicken und nicht allzu teuren Begleiter für den Alltag und das nächste Outdoor-Abenteuer.

