Kauftipp 08/2021 Test: Alvivo Komfort 0 Schlafsack

Was uns am Alvivo Komfort-Schlafsack gefallen hat – und was nicht:

sehr komfortabler Kunstfaserschlafsack

preiswert

ordentliche Isolation

recht schwer und voluminös

Der Alvivo Komfort 0 ist ein geräumiger Deckenschlafsack, der kältefeste Schläfer bis zwei Grad warm hält – dank Konturkapuze und dickem Wärmekragen. Beide lassen sich so anpassen, dass sie druckfrei sitzen. Der weiche Innenstoff des Kunstfaserschlafsacks liegt angenehm, nie klebrig auf der Haut, und wer zur Abkühlung gerne die Füße ins Freie streckt, freut sich über den ums Fußteil herumlaufenden Reißverschluss. Gewicht und Packmaß liegen 50 Prozent über dem gleich warmer Mumienschlafsäcke – was nichts am top Preis-Leistungs-Verhältnis ändert. (Kauftipp 08/2021)

Alvivo Wir haben den Alvivo Komfort zwei Monate lang ausprobiert.

Die technischen Daten des Alvivo Komfort 0:

Deckenschlafsack (aus Kunstfasern)

Füllung: 100% Polyester-Mikrofaser

Material: Außen 100 % Diamond Ripstop 40D, Innen 100 % Polyester 300T

Abmessungen (L x B): 215 x 90 cm

umlaufender Reißverschluss

Leicht-Kompressionspacksack mit Längskomprimierung

BSCI-zertifiziert (Initiative zur weltweiten Verbesserung von Arbeitsbedingungen)

Komfort-Temperatur: 8°C

Temperatur Limit: 4°C

Temperatur Extrem: -5°C

(alles Herstellerangaben)

Ausprobiert: zwei Monate

Gewicht: 1570 g (von uns gewogen)

Preis: 100 Euro

