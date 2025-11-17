Skitour mit Antrieb: weltweit erster E-Tourenski

Die Schweizer Firma E-Outdoor bringt mit dem E-Skimo ein bahnbrechendes Konzept für Skitourengeher auf den Markt: Das weltweit erste akkubetriebene Skigerät überträgt das Prinzip des E-Bikes auf den Schneesport.

Herzstück des Systems ist ein 10-Nm-Nabenmotor, kombiniert mit einem austauschbaren 246-Wh-Lithium-Akku. Der Antrieb erinnert an ein Mini-Schneemobil und sitzt direkt an der Bindung. Damit lässt sich der Kraftaufwand beim Aufstieg laut Hersteller um rund 30 Prozent reduzieren, gleichzeitig steigt die Geschwindigkeit bergauf um bis zu 80 Prozent – ein echter Effizienzschub für ambitionierte Tourengeher.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Das Gesamtgewicht liegt bei etwa 2,8 Kilogramm pro Paar, wobei der Akku für rund drei Stunden Unterstützung reicht. Sobald der Gipfel erreicht ist, lässt sich die Antriebseinheit abnehmen und im Rucksack verstauen. Die Abfahrt erfolgt dann – fast wie gewohnt – auf klassischen Tourenski ohne Motorhilfe.

Mit einer limitierten Launch-Edition von 100 Paaren und einem Stückpreis von 4.822 Euro positioniert sich das E-Skimo klar im Premium-Segment. Die Zielgruppe sind vor allem technikaffine Tourengeher, die längere Aufstiege effizienter gestalten möchten – sei es im Rahmen schneller Feierabendtouren oder zur Reduzierung körperlicher Belastung bei Mehrtagestouren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.