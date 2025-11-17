Skitour mit Antrieb: weltweit erster E-Tourenski

Die Schweizer Firma E-Outdoor bringt mit dem E-Skimo ein bahnbrechendes Konzept für Skitourengeher auf den Markt: Das weltweit erste akkubetriebene Skigerät überträgt das Prinzip des E-Bikes auf den Schneesport.
Herzstück des Systems ist ein 10-Nm-Nabenmotor, kombiniert mit einem austauschbaren 246-Wh-Lithium-Akku. Der Antrieb erinnert an ein Mini-Schneemobil und sitzt direkt an der Bindung. Damit lässt sich der Kraftaufwand beim Aufstieg laut Hersteller um rund 30 Prozent reduzieren, gleichzeitig steigt die Geschwindigkeit bergauf um bis zu 80 Prozent – ein echter Effizienzschub für ambitionierte Tourengeher.
Das Gesamtgewicht liegt bei etwa 2,8 Kilogramm pro Paar, wobei der Akku für rund drei Stunden Unterstützung reicht. Sobald der Gipfel erreicht ist, lässt sich die Antriebseinheit abnehmen und im Rucksack verstauen. Die Abfahrt erfolgt dann – fast wie gewohnt – auf klassischen Tourenski ohne Motorhilfe.
Mit einer limitierten Launch-Edition von 100 Paaren und einem Stückpreis von 4.822 Euro positioniert sich das E-Skimo klar im Premium-Segment. Die Zielgruppe sind vor allem technikaffine Tourengeher, die längere Aufstiege effizienter gestalten möchten – sei es im Rahmen schneller Feierabendtouren oder zur Reduzierung körperlicher Belastung bei Mehrtagestouren.
Lieferumfang
- E-SKIMO-System: Zwei Antriebseinheiten mit leistungsstarkem 10-Nm-Nabenmotor, inklusive Bindungen und integrierter Steuerelektronik.
- Freeride-Ski mit Titanal-Konstruktion (173 cm): Entwickelt im TECNICA GROUP SKI EXCELLENCE CENTER in Österreich – für maximale Stabilität bei wechselnden Schneeverhältnissen.
- ATK-Bindungen: Hochwertige Pin-Bindung, kompatibel mit Sohlenlängen von 260 mm bis 340 mm – robust, leicht und tourenerprobt.
- Zwei 246-Wh-Akkus: Reichen für bis zu 3 Stunden aktive Unterstützung oder etwa 1.500 Höhenmeter – mit speziellem Ladegerät für schnelles und sicheres Nachladen.
- Intelligenter Antriebsstrang: Automatischer Start bei Bewegung, drei konfigurierbare Unterstützungsstufen, "Drive Mode" mit bis zu 14 km/h Vortrieb an Steigungen bis 9 %.
- Transport & Aufbewahrung: Maßgeschneiderte Skitasche und spezieller Tragerucksack zur sicheren Mitnahme der Antriebseinheiten bei der Abfahrt.
- Skistöcke mit Fernbedienung: Steuerung des Systems bequem während des Aufstiegs – ohne Anhalten oder Abnehmen der Handschuhe.