Ob als Wärmeschutz in Pausen, als kuschelige Zwischenschicht bei kühler Witterung oder extrawarmer Schlafanzug in frostigen Nächten: Eine leichte Fleecejacke ist sehr vielseitig. Und im Fall der Mountain Equipment Lumiko Zip T auch gar nicht so teuer. Ihr Stretchfleece (93/7 % Recycelpolyester/Elastan) speichert durch die dreidimensionale Struktur viel Luft, lässt Feuchtigkeit schnell verdunsten und trocknet schnell. Das hält das Körperklima bei Anstrengung im Lot. Auch top: der sportliche, aber nicht einengende Schnitt. Preis: 80€

