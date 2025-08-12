Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Ausrüstung
Outdoorbekleidung

Kurze Wanderhosen – leicht, luftig, unverzichtbar

Shorts im Test
Getestet: 7 kurze Hosen für Sommertouren

Ob steiler Gebirgspfad oder entspannte Mittelgebirgsrunde – an heißen Sommertagen sind funktionelle Wander-Shorts für viele Outdoor-Fans die erste Wahl. Auch bei uns in der Redaktion sind die leichten Hosen von Juni bis September sehr gerne im Einsatz, denn sie bieten maximale Bewegungsfreiheit, halten die Beine kühler und trocknen schnell.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.08.2025
Als Favorit speichern
Jack Wolfskin Prelight - Tannheimer Tal
Foto: Philip Geiger

Hersteller-Vielfalt für jeden Anspruch

Marken wie Arcteryx, Maier Sports, Jack Wolfskin, La Sportiva, Norrona, Revolution Race und viele mehr decken vom Einsteiger- bis zum Profi-Segment alles ab. Die Modelle variieren in Länge, Passform, Material und Ausstattung – von minimalistischen Leichtwander-Shorts bis zu robusten Varianten mit verstärkten Einsätzen.

Hochwertige Funktionsshorts bestehen meist aus Nylon- oder Polyester-Mischungen mit Elasthan-Anteil für Flexibilität. Viele setzen auf schnelltrocknende, atmungsaktive Gewebe oder nachhaltige Stoffe aus recycelten Fasern.

Vorteile von Shorts

 hohe Atmungsaktivität – ideal bei warmem Wetter und schweißtreibenden Touren

 große Bewegungsfreiheit durch Stretchmaterialien

 geringes Gewicht – angenehm zu tragen und leicht im Rucksack verstaubar

 schnelltrocknend – praktisch bei Regen oder Flussdurchquerungen

 vielfältige Modelle für unterschiedliche Passformen und Einsatzzwecke

Nachteile der kuzen Hosen

 Beinpartien ungeschützt – höhere Sonnenbrand- und Kratzgefahr

 begrenzte Wärmeleistung – bei Wetterumschwung schnell kühl (aber dafür hat man ja eine Regenhose/Ersatzhose dabei)

 Taschenvolumen oft kleiner als bei langen Wanderhosen

 weniger Schutz vor Insekten oder Zecken im Vergleich zu langen Modellen

💡 Unsere Wahl beim Wandern (in der Sommersaison)

  • Kurze Funktionshose bei klarer Wetterlage, warmen Temperaturen und wenig Mücken.
  • Zip-off-Hose auf Touren, auf denen wir mit Wetterumschwüngen oder Höhenunterschieden rechnen (z.B. Bergtouren von Tal zu Pass).
  • Lange Alpin-, Wander- oder Trekkinghosen für alle anderen, anpruchsvolleren Berg- oder Wandertouren in wildem Terrain, auf denen auch mit kühleren Temperaturen zu rechnen ist – und wo man sich dazu abends und nachts noch draußen aufhält. Dort kühlt es ja in der Regel deutlich ab.

Weitere Hosen im Test – als PDF

Mehr Tipps aus der Redaktion

Mehr zum Thema Hosen