Kurze Wanderhosen – leicht, luftig, unverzichtbar

Hersteller-Vielfalt für jeden Anspruch Marken wie Arcteryx, Maier Sports, Jack Wolfskin, La Sportiva, Norrona, Revolution Race und viele mehr decken vom Einsteiger- bis zum Profi-Segment alles ab. Die Modelle variieren in Länge, Passform, Material und Ausstattung – von minimalistischen Leichtwander-Shorts bis zu robusten Varianten mit verstärkten Einsätzen.

Hochwertige Funktionsshorts bestehen meist aus Nylon- oder Polyester-Mischungen mit Elasthan-Anteil für Flexibilität. Viele setzen auf schnelltrocknende, atmungsaktive Gewebe oder nachhaltige Stoffe aus recycelten Fasern.

Vorteile von Shorts

hohe Atmungsaktivität – ideal bei warmem Wetter und schweißtreibenden Touren

große Bewegungsfreiheit durch Stretchmaterialien

geringes Gewicht – angenehm zu tragen und leicht im Rucksack verstaubar

schnelltrocknend – praktisch bei Regen oder Flussdurchquerungen

vielfältige Modelle für unterschiedliche Passformen und Einsatzzwecke

Nachteile der kuzen Hosen

Beinpartien ungeschützt – höhere Sonnenbrand- und Kratzgefahr

begrenzte Wärmeleistung – bei Wetterumschwung schnell kühl (aber dafür hat man ja eine Regenhose/Ersatzhose dabei)

Taschenvolumen oft kleiner als bei langen Wanderhosen

weniger Schutz vor Insekten oder Zecken im Vergleich zu langen Modellen

💡 Unsere Wahl beim Wandern (in der Sommersaison)

Kurze Funktionshose bei klarer Wetterlage, warmen Temperaturen und wenig Mücken.

bei klarer Wetterlage, warmen Temperaturen und wenig Mücken. Zip-off-Hose auf Touren, auf denen wir mit Wetterumschwüngen oder Höhenunterschieden rechnen (z.B. Bergtouren von Tal zu Pass).

auf Touren, auf denen wir mit Wetterumschwüngen oder Höhenunterschieden rechnen (z.B. Bergtouren von Tal zu Pass). Lange Alpin-, Wander- oder Trekkinghosen für alle anderen, anpruchsvolleren Berg- oder Wandertouren in wildem Terrain, auf denen auch mit kühleren Temperaturen zu rechnen ist – und wo man sich dazu abends und nachts noch draußen aufhält. Dort kühlt es ja in der Regel deutlich ab. Weitere Hosen im Test – als PDF