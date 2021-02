Der Kälte trotzen - Ausrüstungstipps Das große Winter-Special - jetzt als PDF

1/25 Zieht euch anfangs nicht zu warm an, so dass ihr auf Tour weniger schwitzt. Über die Basisschicht kommt eine dünne Lage Stretchfleece, darüber eine Weste plus eventuell noch Softshell und Funktionsjacke als Außenlage. Wichtig ist, dass sämtliche Schichten aus schnell trocknendem Material bestehen, also aus Synthetik oder einem Woll-Mix. Denn sobald der Schweiß in Strömen fließt, durchnässt die Bekleidung und isoliert kaum noch. Für die Pausen empfiehlt sich außerdem eine Daunenjacke sowie eine kurze Überhose im Gepäck.