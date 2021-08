Wander-Weltmeisterschaft in Tirol Wander-WM 2021 in der Silberregion Karwendel

Teilnehmer aus aller Welt können sich im Herbst 2021 endlich wieder auf die "Wander-WM" freuen! Der Ort Schwaz und die Silberregion Karwendel locken dabei mit einem breiten Angebot an Wanderrouten unterschiedlichster Schwierigkeitslevel. Anmeldeschluss für das Event ist der 13. September 2021. Das Startgeld beträgt sechs Euro (mit Medaille) und zwei Euro (ohne Auszeichnung). Wer am dritten Veranstaltungstag am "Hervis-Marathon" teilnehmen möchte, bezahlt ein Startgeld von acht Euro (inkl. Aufnäher und Urkunde), vier Euro ohne Aufnäher. Die Anmeldung erfolgt über den Österreichischen Volkssportverband.

Wer wird Wander-Weltmeister?

Jeder Wanderer, der drei Routen bewältigt hat, bekommt die "Wanderweltmeister-Urkunde" verliehen. Jene 12 Vereine, deren Mitglieder die meisten Kilometer erwandern, werden zum Gruppen-Wanderweltmeister gekürt. Jede Rückmeldung nach absolvierter Wanderstrecke wird pro Wanderer registriert und für die Gruppe gewertet. Die Gruppenzugehörigkeit muss bei der Anmeldung bekannt gegeben werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie gibt es bei der Wander-WM 2021 keine Einzelwertung. Vor Ort werden die Wanderer mit Getränken und Traubenzucker versorgt, ein Sanitätsdienst ist ebenfalls vor Ort. Voraussichtlich mehr als 1.000 Teilnehmer werden bei der 18. Wander-Weltmeisterschaft in Tirol erwartet. Weitere Infos zur Wander-WM 2021 gibt es auch unter: silberregion-karwendel.com

Ein weiteres Highlight: Die internationale Wanderwoche im Karwendel

Vom 18. bis zum 26. September 2021 findet außerdem die international Wanderwoche in der Tiroler Silberregion Karwendel statt. Auf Wanderbegeisterte wartet dabei ein abwechslungsreiches Programm, wie die Stadtführung durch Schwaz, eine Wanderung durch die Wolfsklamm zum St. Georgenberg mit abendlichem Dämmerschoppen in Vomp oder auch der am Mittwoch stattfindende Wandertag mit Harry Prünster von Weerberg zum Hüttegg. Der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen: Montags findet in diversen Hütten und Gasthäusern Livemusik statt, am Abend der Vortrag "Peter Habeler – Lebenslanges Klettern" und dienstags wartet entlang der Hängebrückenrunde eine kulinarische Genusswanderung. Das volle Programm findet ihr auch auf der Website der Silberregion Karwendel.

Unsere Wandertipps im Karwendel

